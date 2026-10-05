Mérida tiene la canasta básica más barata de México: alcanza los 734 pesos según la Profeco

La ciudad de Mérida, Yucatán, registró el precio más bajo de la canasta básica en todo México durante la última medición de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con un costo de 743 pesos para el conjunto de productos considerados en el estudio.

De acuerdo con el reporte del programa “Quién es Quién en los Precios”, correspondiente al periodo del 21 al 25 de septiembre, este precio fue detectado en la sucursal de Bodega Aurrerá ubicada sobre la avenida Itzáes, en Mérida.

Con este registro, la capital yucateca se colocó como el punto con la canasta básica más económica entre los establecimientos monitoreados por la Profeco durante ese periodo. El costo se ubicó incluso por debajo del límite máximo de 910 pesos establecido para este conjunto de productos.

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En contraste, el precio más elevado fue localizado en Naucalpan, Estado de México, donde la misma canasta básica alcanzó los 920.50 pesos. Esto representa una diferencia de 177.50 pesos entre el precio registrado en Mérida y el de Naucalpan.

La canasta básica que monitorea la Profeco está diseñada como una referencia para el consumo semanal de un hogar integrado por cuatro personas y contempla un conjunto de 24 productos considerados esenciales para la alimentación y las necesidades básicas de una familia.

Entre los productos incluidos se encuentran un kilogramo de azúcar estándar, un kilogramo de carne de res, un kilogramo de cebolla blanca, un kilogramo de chile jalapeño, un kilogramo de carne de cerdo y una botella de aceite vegetal comestible de 946 gramos.

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También contempla un kilogramo de arroz en grano, cuatro kilogramos de tortilla de maíz de supermercado, un kilogramo de zanahoria, dos latas de atún en hojuela de 140 gramos, un paquete de frijol negro de 900 gramos y un paquete de 18 piezas de huevo.

La lista incluye además un kilogramo de plátano, un paquete grande de pan blanco de caja de 480 gramos, un kilogramo de papa blanca, una bolsa con cuatro piezas de papel higiénico, una pieza de jabón de tocador y un kilogramo de jitomate saladet.

Completan la canasta cinco litros de leche de vaca, un kilogramo de limón, un kilogramo de manzana, un paquete de pasta para sopa de 220 gramos, un kilogramo de carne de pollo y una lata de sardina en tomate de 425 gramos.

El registro coloca a Mérida entre las ciudades con mejores precios para este conjunto de productos durante el periodo analizado por la Profeco, aunque el costo de la canasta puede variar de acuerdo con el establecimiento, la zona y las condiciones de cada medición.