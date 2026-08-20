Camionetas quedan destrozadas tras fuerte choque en la Justo Sierra; ocupantes salen ilesos

Un fuerte accidente entre dos camionetas se registró en el fraccionamiento Justo Sierra, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y el bloqueo momentáneo de una de las vías de circulación. A pesar de la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió sobre la avenida 56, en su cruce con la calle 33 A, donde dos camionetas de color blanco colisionaron aparatosamente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición final de las unidades, el conductor de una camioneta Ford blanca, con placas CU 3666 A del estado de Campeche, circulaba sobre la avenida 56 en preferencia y con dirección hacia Playa Norte.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 33 A, fue impactado en el costado izquierdo por una camioneta Nissan de redilas blanca, con matrícula CU 1382 A del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente habría cruzado sin respetar la preferencia de paso y sin tomar las debidas precauciones.

El encontronazo fue de consideración y provocó severos daños en ambas unidades, principalmente en las zonas donde se produjo el impacto. Pese a lo aparatoso del accidente, los ocupantes resultaron ilesos.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de Tránsito, así como representantes de las compañías aseguradoras, quienes realizaron las diligencias correspondientes y buscaron llegar a un acuerdo para determinar la responsabilidad y cubrir los daños ocasionados.

Debido a que las camionetas quedaron obstruyendo parcialmente la circulación y presentaban daños que les impedían continuar su marcha por sus propios medios, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarlas.

Finalmente, las unidades fueron orilladas y posteriormente retiradas del lugar, permitiendo restablecer la circulación en esta zona del fraccionamiento Justo Sierra.

El accidente generó expectación entre automovilistas y vecinos que transitaban por el sector, aunque, por fortuna, el saldo quedó únicamente en daños materiales.

JGH