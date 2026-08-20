Más de 400 plataformas bajo monitoreo estratégico en Carmen

La Secretaría de Marina reforzó las operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) en la Sonda de Campeche, con monitoreo sobre más de 400 plataformas petroleras asentadas en el Golfo de México.

A través de la Armada de México y el Sector Naval de Ciudad del Carmen, mantiene operativos estratégicos para proteger instalaciones y prevenir actividades delictivas, con el objetivo de reducir riesgos a la navegación y cuidar el entorno marino.

Las labores cuentan con apoyo tecnológico de la Unidad de Vigilancia Aérea y de Superficie del Golfo de México (Univasgo), con la finalidad de detectar oportunamente amenazas a la seguridad marítima.

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La estrategia adquiere relevancia por el intenso tráfico marítimo y la actividad energética y pesquera en la zona. La vigilancia busca mantener control sobre un territorio clave para la productividad del país.

En Ciudad del Carmen, la vigilancia es optoelectrónica en puntos estratégicos como el canal de acceso, Faro Xicalango, Boya Recalada, Playa Puntilla, muelle de La Manigua y puerto de altura.

El monitoreo electrónico también abarca la Zona de Fondeo Seguro de Carmen y los complejos Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Abkatún-Pol-Chuc y Litoral Tabasco, con el fin de detectar actividades que vulneren el Estado de derecho en aguas mexicanas.

La supervisión en plataformas pretende anticipar riesgos que puedan afectar tanto a las instalaciones como a las embarcaciones marítimas que operan en la región.

El despliegue cobra especial importancia ante la concentración de infraestructura energética en la Sonda de Campeche, considerada una de las zonas marítimas de mayor valor estratégico del país.

El operativo combina inteligencia naval, vigilancia aérea, medios electrónicos y supervisión de superficie, apuntando a proteger instalaciones estratégicas, prevenir delitos y reducir amenazas contra la seguridad marítima y el medio ambiente.