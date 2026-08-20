Ni el intenso calor frena la fe: Decenas de fieles visitan al Cristo Negro de San Román en Campeche

Desde antes del mediodía, decenas de personas llegaron al Santuario Diocesano del Cristo Negro, Señor de San Román, una de las imágenes de mayor devoción entre las familias campechanas. Niños, adultos, abuelitos e incluso turistas cruzaron las puertas del recinto con la intención de acercarse a la imagen, elevar una oración y permanecer unos minutos ante la venerada imagen.

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El fuerte calor que se hizo sentir en la ciudad no impidió que los fieles acudieran poco a poco al santuario. Con sombrillas, gorras y botellas de agua, las familias buscaron protegerse de los intensos rayos del sol durante su recorrido. A pesar de las altas temperaturas, la devoción marcó el paso de quienes llegaron con respeto, fe y la esperanza de recibir consuelo.

Niños, adultos, abuelitos y turistas visitaron el recinto. / Por Esto!

Entre los visitantes destacaron pequeños que llegaron de la mano de sus padres y abuelos que, con paso pausado, cumplieron la visita al Cristo Negro. Para algunos, el encuentro representó una tradición familiar que pasa de generación en generación; para otros, una oportunidad para agradecer favores recibidos o pedir fortaleza ante las dificultades que forman parte de la vida cotidiana.

Frente a la imagen, al pie del presbiterio, los fieles hicieron una oración breve, mientras otros permanecieron varios minutos en silencio, con las manos juntas y la mirada puesta en el Cristo. También hubo quienes llegaron con peticiones particulares, esos “milagritos” que cada devoto guarda en el corazón y que fueron puestos en manos del Señor de San Román.

Con el paso de las horas, la llegada de visitantes mantuvo un ritmo constante. No hubo grandes concentraciones, sino un flujo pausado de personas que, pese al calor, encontraron la manera de acercarse al recinto. Cada llegada representó una muestra más de la devoción que permanece viva entre quienes consideran al Señor de San Román como una figura cercana en los momentos de alegría, preocupación y esperanza.

Fiesteros locales ya instalaron juegos mecánicos en los alrededores del Santuario de San Román. / Por Esto!

Fiesteros instalados

En el exterior del recinto, la calle 10 y la Vicente Guerrero están cerradas al paso, debido a que los fiesteros locales han instalado los juegos mecánicos en la periferia del Santuario de San Román, algunos de los cuales son brincolines, ruedas de la fortuna y vehículos pequeños.

De acuerdo con el cronograma que presentó la rectoría del Santuario, las actividades están programadas hasta las primeras semanas de septiembre, por lo que, hasta ese momento, el paso para los vehículos continuará cerrado.

JGH