¿Qué hacer en Campeche un fin de semana? Lugares que puedes visitar en dos días

Campeche ofrece alternativas para quienes buscan aprovechar un fin de semana sin necesidad de realizar un viaje largo, desde recorrer calles rodeadas de arquitectura colonial y conocer antiguas fortificaciones hasta visitar una ciudad maya, disfrutar de la gastronomía local o terminar el día frente al mar.

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La capital campechana permite organizar un recorrido de dos días combinando historia, cultura, arqueología y espacios al aire libre, especialmente para quienes llegan por primera vez y quieren conocer algunos de sus sitios más representativos.

Recorrer el Centro Histórico de Campeche

Una de las primeras opciones es caminar por el Centro Histórico de San Francisco de Campeche, caracterizado por sus fachadas de colores, iglesias, baluartes y parte del sistema de fortificaciones construido para proteger a la antigua ciudad de los ataques piratas.

El Centro Histórico puede ser el punto de partida para conocer la ciudad.

La Calle 59 es uno de los puntos que pueden incluirse durante el recorrido. A lo largo de esta vía y sus alrededores se encuentran restaurantes, establecimientos y edificios históricos, además de que permite desplazarse a pie hacia otros sitios del primer cuadro de la ciudad.

Durante el recorrido también pueden conocerse las puertas y baluartes que recuerdan el pasado de Campeche como una ciudad fortificada.

Conocer los fuertes y museos

Otro de los sitios que puede formar parte del recorrido es el Fuerte de San Miguel, actualmente sede del Museo de Arqueología Maya, donde se resguardan piezas relacionadas con la cultura maya, entre ellas máscaras funerarias de jadeíta procedentes de Calakmul.

Las murallas y baluartes recuerdan el pasado de Campeche como ciudad fortificada. / Especial

También se encuentra el Fuerte de San José el Alto, que alberga el Museo de Arqueología Subacuática y permite conocer otra parte del sistema defensivo que protegió a Campeche.

Ambos espacios representan una alternativa para dedicar parte de la mañana a conocer la historia de la ciudad antes de continuar hacia otros puntos turísticos.

Ver el atardecer desde el malecón

Por la tarde, una de las actividades que no requiere alejarse de la ciudad es recorrer el malecón de Campeche, uno de los espacios más utilizados para caminar, ejercitarse o simplemente observar el Golfo de México.

El malecón es una alternativa para caminar y observar el atardecer.

El atardecer suele convertirse en uno de los principales atractivos del lugar, por lo que puede ser una opción para cerrar el primer día antes de regresar al Centro Histórico para cenar.

Visitar Edzná el domingo

Para el segundo día, una alternativa es salir de la capital y conocer la Zona Arqueológica de Edzná, localizada a unos 55 kilómetros de la ciudad de Campeche.

Edzná puede visitarse durante el segundo día del recorrido. / Especial

Entre sus construcciones destaca el Edificio de los Cinco Pisos, levantado sobre la Gran Acrópolis y considerado una de las estructuras más representativas del sitio.

La zona arqueológica abre de lunes a domingo, por lo que puede visitarse durante el fin de semana. Debido a las temperaturas que suelen registrarse en Campeche, una alternativa es realizar el recorrido durante las primeras horas de la mañana.

Pasar unas horas en Playa Bonita

Después de regresar de Edzná, quienes prefieran continuar con actividades al aire libre pueden dirigirse hacia Playa Bonita, en Lerma, para pasar parte de la tarde frente al mar.

Playa Bonita permite terminar la jornada frente al mar.

Este punto permite complementar un fin de semana que comenzó entre murallas y edificios coloniales, continuó entre vestigios mayas y puede terminar a orillas del Golfo de México.

Probar la gastronomía campechana

El recorrido también puede convertirse en una oportunidad para probar algunos platillos relacionados con la cocina local. Entre las opciones tradicionalmente asociadas con Campeche se encuentran preparaciones elaboradas con pescados y mariscos, además del pan de cazón.

El Centro Histórico y otros sectores de la capital concentran establecimientos donde los visitantes pueden incluir la gastronomía como parte de su recorrido.

De esta manera, un fin de semana puede ser suficiente para conocer diferentes facetas de Campeche, aunque la ciudad y sus alrededores cuentan con más sitios que pueden incorporarse dependiendo del tiempo disponible.

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Entre murallas, fuertes, museos, vestigios mayas, gastronomía, playa y atardeceres frente al Golfo de México, la capital ofrece alternativas tanto para quienes llegan de visita como para los propios campechanos que buscan redescubrir su ciudad.

JGH