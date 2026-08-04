Maribel Guardia ha revelado que está preocupada por Aylín Mujica luego del fallecimiento de su hijo

Hace unos cuantos días, se dio a conocer que Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, lamentablemente perdió la vida a causa de una neumonía. Este hecho ha ocasionado que muchas personalidades del medio le muestren todo su apoyo a la conductora.

Una de las que se ha mostrado más cercana es Maribel Guardia, quien aseguró estar muy preocupada, porque considera que la cubana podría estar ante un posible estado de shock, también ha salido en su defensa por volver a sus labores a unos días del complicado momento que vivió.

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Maribel Guardia revela su preocupación por Aylín Mujica

La muerte de su hijo, ha sido uno de los momentos más difíciles para la conductora, aunque hace poco, aseguró que retomara sus proyectos profesionales, aunque ha pasado poco tiempo el fallecimiento.

Ante esto, Maribel Guardia, aseguró que la cubana tiene mucha fortaleza, pero también se pronunció muy preocupada por la posible condición que podría estar enfrentando Aylín Mujica.

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“Aylín es una mujer increíble, con una fuerza impresionante. Lo que me preocupa es que vaya a estar en estado de shock porque tuvo tanta fuerza desde el inicio, yo más bien le dije que se diera oportunidad de llorar, que estábamos las amigas para darle fortaleza, que si necesitaba hablar conmigo todos los días lo hiciera porque yo sé lo que es pasar por eso (…) pierdes a los hijos de tus brazos, pero nunca van a dejar de habitar en tu corazón”

Por medio de un video que compartió en redes sociales, Aylín Mujica aseguró que tomó la decisión de retomar sus proyectos.

“He decidido hacer este video porque, como saben estoy pasando por un gran duelo por la partida de mi hijo Mauro, quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte. Tengo que ser fuerte, ser un ejemplo para mis hijos, mi familia (…) He decidido regresar a las grabaciones de ‘Top Chef VIP’”

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