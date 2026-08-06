Denuncian cobros de hasta mil dólares a buzos extranjeros por ingresar equipo fotográfico a México

Turistas extranjeros que practican buceo deportivo están siendo afectados por el cobro de impuestos sobre sus equipos fotográficos profesionales de uso personal al ingresar a México, situación que pone en riesgo a este segmento turístico en destinos como Cozumel y la Riviera Maya, denunció José Urbina Bravo, buzo de cuevas y miembro de Cenotes Urbanos de la Riviera Maya.

El activista explicó que numerosos visitantes internacionales llegan al Caribe mexicano con cámaras, flashes, lámparas y otros accesorios especializados para documentar inmersiones en cenotes y arrecifes. Sin embargo, aseguró que al pasar por las aduanas sus equipos son retenidos y las autoridades les exigen el pago de impuestos que, en algunos casos, pueden alcanzar hasta mil dólares.

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"Son turistas que vienen a disfrutar de los cenotes y arrecifes, no a comercializar equipo fotográfico. Este tipo de visitantes genera una importante derrama económica para Cozumel y la Riviera Maya, pero estas medidas terminan desalentando su llegada", señaló.

Urbina Bravo advirtió que la situación ya comenzó a tener repercusión en redes sociales y medios especializados en buceo, donde algunos creadores de contenido y operadores internacionales han exhortado a evitar viajar a México debido a estos cobros.

Como ejemplo, citó el testimonio del buzo Jacques Oiseau, quien afirmó que dejará de visitar el país mientras continúen estas prácticas.

"Hay muchos destinos de buceo increíbles en el mundo para evitar ser extorsionado de esta manera. Hasta que esto no se detenga, no volveré a México y tampoco lo harán los viajes de Dive Talk", expresó.

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El activista explicó que muchos buzos viajan con equipos cuyo valor es elevado debido a su especialización, aunque son de uso estrictamente personal. No obstante, afirmó que en las aduanas son tratados como si estuvieran importando mercancía para fines comerciales.

Añadió que esta situación también afecta a buzos mexicanos que salen del país con su propio equipo y posteriormente regresan, pues enfrentan revisiones similares.

Finalmente, José Urbina hizo un llamado a las autoridades federales para revisar los procedimientos aduaneros aplicados a los turistas que practican buceo, al considerar que estas medidas podrían afectar la llegada de visitantes especializados y la derrama económica que generan en destinos como Cozumel y la Riviera Maya.