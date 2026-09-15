Grito de Independencia en Mérida: esta es la cartelera completa y horario del concierto de La Adictiva

La Plaza Grande de Mérida será el escenario principal para celebrar el Grito de Independencia de México este martes 15 de septiembre de 2026, con una cartelera que incluye música, espectáculos tradicionales y el concierto de La Adictiva, como parte de las actividades de las Fiestas Patrias 2026 en Yucatán.

Los festejos comenzarán por la noche y reunirán a más de 50 artistas en escena, con presentaciones que buscan combinar música regional, folclor y entretenimiento para quienes acudan al Centro Histórico de Mérida.

¿A qué hora será el Grito de Independencia en Mérida?

De acuerdo con la cartelera oficial, el evento del 216 aniversario del Grito de Independencia se realizará este martes 15 de septiembre en la Plaza Grande de Mérida.

El programa está previsto para comenzar a las 21:00 horas, por lo que se espera la concentración de familias y visitantes en el primer cuadro de la ciudad durante la noche.

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Uno de los principales atractivos de la celebración será la presentación de La Adictiva, agrupación que encabezará el espectáculo musical de las Fiestas Patrias en Mérida.

Cartelera del Grito de Independencia en Mérida 2026

La programación contempla diferentes expresiones culturales y musicales antes y durante los festejos patrios. La cartelera anunciada incluye:

216 aniversario del Grito de Independencia

La Adictiva

Fiesta Jalisciense

Vaquería Yucateca

Sones de Artesa de Guerrero

Además, participarán más de 50 artistas en escena, entre ellos integrantes del Ballet Folklórico del Centro Estatal de Bellas Artes, un mariachi, la Orquesta Jaranera, ensambles, cantantes y un floreador de lazo.

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Concierto de La Adictiva en Mérida por las Fiestas Patrias

La presentación de La Adictiva será uno de los momentos centrales de la noche del 15 de septiembre en la Plaza Grande, iniciando a las 11:15 de la noche.

La agrupación de música regional mexicana forma parte de la cartelera preparada para acompañar la celebración del Grito de Independencia.

El concierto se suma a las actividades tradicionales que se desarrollarán en el Centro Histórico, donde también habrá representaciones de música y danza de distintas regiones del país.

¿Dónde será el Grito de Independencia 2026 en Mérida?

El festejo se llevará a cabo en la Plaza Grande de Mérida, en el Centro Histórico de la capital yucateca.

La programación corresponde a las Fiestas Patrias 2026 y contempla actividades desde las 21:00 horas de este martes 15 de septiembre, por lo que quienes planeen acudir deberán considerar con anticipación sus traslados hacia el Centro de Mérida.