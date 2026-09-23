La Granja VIP: Poncho de Nigris explota por las actitudes de Manelyk en el reality

Desde que arrancó la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, son muchas las polémicas que se han generado por la convivencia entre los llamados granjeros, pero por el momento la sorpresa más grande fue cuando llegó Pablo Montero.

Aunque en esta ocasión, fue Poncho de Nigris, quien decidió hablar de este polémico reality en sus redes sociales, donde fue tajante en su opinión sobre la participación de Manelyk González y los comportamientos que está teniendo en ‘La Granja VIP’.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Manelyk González?

En su cuenta oficial de X, realizó el cuestionamiento sobre si el público todavía conecta con el perfil mediático y la personalidad que tiene la influencer dentro del reality.

"¿Alguien en el 2026 todavía les gusta el contenido de Manelik? Es pregunta seria. Una señora de 40 años que se comporta como niña de 15 fresa, que a kilómetros de distancia se ve que no es... Una súper hueva si en algún momento les llamó la atención ese contenido de 'Devorar' tsssss"

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Esto generó un debate entre los usuarios de redes sociales, algunos han dividido opiniones sobre la evolución de la famosa, pero ante todos los comentarios el regiomontano dejó claro que no le cae bien la influencer.

Alguien en el 2026 todavía les gusta el contenido de manelik ? Es pregunta seria. una señora de 40 años que se comporta como niña de 15 fresa, que a kilómetros d distancia se ve que no es, una súper hueva si en algún momento les llamó la atención ese contenido de “Devorar” tsssss — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) September 22, 2026

Aseguró que la famosa continúa aferrada a la misma fórmula que en sus inicios de carrera, pero que con el paso del tiempo no ha podido evolucionar.

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