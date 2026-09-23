Paloma Peña Olvares figura entre los perfiles mencionados dentro de MC para Isla Mujeres hacia el 2027

Paloma de María Peña Olivares ostenta desde julio del 2025 la coordinación de Movimiento Ciudadano (MC) en Isla Mujeres, partido que la presenta como perfil joven con miras al 2027. Su trayectoria pública, sin embargo, se reduce a un cargo administrativo de corta duración, una participación en un certamen de belleza y el actual puesto partidista.

Peña Olivares se desempeñó como directora de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento de Isla Mujeres durante la primera gestión de Atenea Gómez Ricalde, siendo que en noviembre del 2021 aparece citada en ese cargo al promover una conferencia sobre prevención de violencia y adicciones.

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Sin embargo, no hay informes de gestión, indicadores de impacto, programas consolidados ni evaluaciones públicas que documenten resultados medibles de esa dirección, que al concluir su periodo el puesto quedó atrás y no volvió a ocupar otra responsabilidad administrativa de similar nivel.

Anteriormente representó a Isla Mujeres en el certamen Mexicana Universal Quintana Roo 2021 y estudió Negocios Internacionales en la Universidad Anáhuac Cancún; pero más allá de esos datos, no aparece en registros abiertos de cargos empresariales, sociedades mercantiles o negocios de peso vinculados a su nombre.

En enero del 2025 fue designada coordinadora municipal de MC y en julio tomó protesta formal, donde dirigentes del partido, entre ellos Jesús Pool Moo, destacaron su perfil joven. Como dirigente de la agrupación en la isla, hasta el momento no se documentan avances cuantificables en afiliación, estructura territorial o crecimiento electoral atribuibles a su gestión al frente de la comisión municipal, por lo que el partido mantiene una presencia marginal, como lo demostró el 1.43 por ciento de la votación obtenida por su candidata en el 2024.

Por el momento su trayectoria se mantiene limpia al no haber denuncias formales, acusaciones penales, señalamientos de irregularidades administrativas ni escándalos patrimoniales en su contra. Tampoco aparecen reclamos ciudadanos sostenidos ni cuestionamientos documentados sobre su paso por la Dirección de Atención a la Juventud.

A diferencia de otros perfiles que buscan la Alcaldía, Peña Olivares no ha contendido por ningún cargo de elección popular, ni cuenta con votación propia, experiencia en el Cabildo o historial de campañas, mientras que su capital político se limita a la designación interna del partido y a la breve etapa como funcionaria municipal bajo una administración de distinto color político.

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Lo que sí se reconoce es que aunque es poco lo que ha logrado y la presencia del partido naranja es muy poca, Paloma Peña ha salido a las calles, tanto de la isla como en la zona continental, a llevar a cabo trabajo de campo.

El problema es que en un municipio donde la ciudadanía exige experiencia, resultados y conocimiento del aparato público, el perfil de la actual coordinadora naranja se sostiene más en la juventud y la militancia reciente, que en una hoja de servicio consolidada.

La radiografía de Peña Olivares es clara rumbo al 2027, Movimiento Ciudadano la proyecta como una figura joven, cuya principal credencial es el cargo partidista que ocupa y un paso corto por la administración local, sin logros electorales ni de gestión que hayan trascendido, lo que podría resultar insuficiente en un municipio donde los problemas en los servicios públicos crecen a diario ante la desatención del Gobierno de Atenea Gómez, mientras los ciudadanos exigen soluciones reales, aunque amenazan con el voto de castigo.