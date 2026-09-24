¿Cómo afecta el uso de celulares a estudiantes de Campeche? Elaborarán diagnóstico en escuelas

Ante la próxima implementación de la prohibición del uso de teléfonos celulares y demás dispositivos electrónicos en las escuelas de nivel Básico, desde preescolar hasta secundaria, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Campeche colaborará con la Secretaría de Educación para elaborar un diagnóstico que permita conocer las condiciones físicas y emocionales de los estudiantes, así como los efectos que estos equipos tienen en su proceso de aprendizaje.

Noticia Destacada Retienen a hombre por presunto robo en Walmart de Campeche, pero logra escapar

Josefa Castillo Avendaño, secretaria ejecutiva del Sipinna en Campeche, destacó que la medida permitirá generar información sobre la situación que enfrentan actualmente las niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos y, a partir de ello, diseñar acciones de atención integral que involucren tanto el ámbito educativo como el de salud y bienestar emocional.

Explicó que existen indicadores que deben ser analizados, particularmente aquellos relacionados con la salud visual y sus posibles repercusiones en el desarrollo cognitivo de los menores. Señaló que el uso prolongado de dispositivos electrónicos puede representar un factor que debe ser estudiado para determinar sus efectos en la visión y otros aspectos de la salud de las infancias.

La secretaria ejecutiva, Josefa Castillo, destacó que la iniciativa busca generar acciones de atención médica e integral. / Alejandro Balan

Castillo Avendaño consideró que la estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una oportunidad para conocer con mayor precisión la realidad de los estudiantes y establecer mecanismos de prevención y atención. Subrayó que no se trata únicamente de retirar los teléfonos de las aulas, sino de acompañar la medida con información que permita determinar qué ocurre con los menores y cuáles son sus principales necesidades.

Detalló que el Sipinna trabajará de manera transversal con la Seduc, mediante protocolos e indicadores que permitan recopilar información y posteriormente analizarla para obtener un panorama integral de las condiciones de las y los estudiantes.

“Campeche sí va a tener un diagnóstico de todo ello”, afirmó la funcionaria, al señalar que el trabajo de investigación y análisis comenzará conforme avance la implementación de la estrategia en los planteles.

Noticia Destacada ¿Pamplonada sorpresa? Reses sueltas causan susto en Tenabo; deambularon más de una hora

Precisó que todavía no se ha puesto en marcha este ejercicio de manera formal, por lo que aún no existen resultados sobre el impacto de la restricción. No obstante, consideró positivo iniciar el proceso de diagnóstico, pues permitirá establecer un punto de partida para conocer dónde se encuentran las niñas, niños y adolescentes en materia de salud, bienestar y aprendizaje.

El objetivo, sostuvo, será que la política no se limite a restringir el uso de celulares durante las actividades escolares, sino que permita generar respuestas coordinadas para atender las necesidades físicas, psicológicas y educativas de los estudiantes.

JGH