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“Siembran” una rama para alertar por socavón y fuga de agua en Champotón

Vecinos de Nueva Esperanza, en Champotón, reportan una fuga de agua recurrente y un socavón en la calle 6; colocaron una rama para advertir a los conductores.

Por Jorge May

25 de sept de 2026

1 min

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Ante el peligro para automovilistas, los habitantes colocaron una rama como señal preventiva improvisada.
Ante el peligro para automovilistas, los habitantes colocaron una rama como señal preventiva improvisada. / Jorge May

Vecinos de la colonia “Nueva Esperanza”, en Champotón, reportaron afectaciones por una fuga de agua, la cual, aseguran, representa un problema recurrente desde hace tiempo.

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Dicho problema se origina sobre la calle 6, entre 17 con la avenida “Concordia”, donde un socavón permanece en medio de esta vialidad. Como medida preventiva, vecinos colocaron una rama para advertir al tránsito vehicular.

Según los datos recabados, personal del agua potable acudió al sitio sólo para excavar; sin embargo, la toma quedó expuesta y existe la incertidumbre sobre si el problema será atendido correctamente.

Mariana Campos Chi señaló que esta situación se ha presentado en repetidas ocasiones y consideró que las reparaciones realizadas hasta ahora no han sido adecuadas.

“La reparan y, como a los dos días, vuelve a presentarse la fuga. Se reporta nuevamente y se vuelve a tirar el agua. Vienen, lo componen y así está. No le dan mantenimiento bueno”, destacó.

Ante la falta de solución definitiva, Campos Chi dijo espera que en el transcurso del día personal del agua potable acuda a sellar el hoyanco, pero principalmente reparar correctamente el problema.

JGH

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