Tenabo se aprieta el cinturón: recortan gastos tras recibir 6 mdp menos y arrastrar adeudos

Las arcas públicas de Tenabo tuvieron una reducción de poco más de 6 millones de pesos, además de ajustes por 3 y 9 millones de pesos en otros conceptos, reconoció la presidenta municipal, Mariela Sánchez Espinosa.

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Señaló que las disminuciones no corresponden únicamente a este municipio, sino que forman parte de ajustes que afectan a gobiernos locales y entidades del país. Ante este escenario, el Ayuntamiento modificó su planeación financiera para adecuar el gasto a los recursos disponibles.

Explicó que las reducciones tienen relación con compromisos financieros acumulados durante administraciones federales anteriores, cuyos pagos continúan durante los actuales ejercicios presupuestales. Precisó que no se trata de un ajuste exclusivo para Campeche, ya que los municipios y estados enfrentan modificaciones en los recursos que reciben.

En Tenabo, las primeras medidas comenzaron desde el año pasado con ajustes salariales al personal y una revisión de los gastos de operación. El Ayuntamiento también estableció prioridades para el uso de combustible y otros insumos necesarios para las actividades municipales.

Señaló que estas acciones partieron de un diagnóstico realizado al inicio de la administración, con el propósito de conocer los pendientes de pago, las obligaciones existentes y la capacidad presupuestal del municipio.

Como parte de ese diagnóstico, la administración municipal determinó reducir la adquisición de bienes y limitar gastos que no fueran prioritarios. El gasto destinado a ferias y actividades públicas también quedó bajo revisión.

La munícipe señaló que durante su administración no se contempla una factura superior a 6 millones de pesos por una feria. La presidenta municipal también señaló que el Ayuntamiento ha recurrido a relaciones de colaboración y acuerdos para disminuir algunos costos.

Además de la reducción de recursos, el gobierno municipal recibió compromisos financieros pendientes de la administración anterior. Sánchez Espinosa informó que el monto total de las obligaciones recibidas hace dos años se ubicó aproximadamente entre 45 y 46 millones de pesos. La cifra contemplaba distintos adeudos acumulados antes del inicio de la actual administración, cuya atención se incorporó a la programación financiera del Ayuntamiento.

Entre los compromisos que la actual administración reportó como atendidos se encuentran pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También se cubrieron obligaciones relacionadas con otros servicios que permanecían pendientes al inicio del actual periodo de gobierno.

Respecto a las condiciones financieras encontradas al asumir el cargo, Sánchez Espinosa indicó que su administración notificó a las instancias correspondientes sobre los asuntos que requerían revisión. Explicó que, como representante del Ayuntamiento, corresponde informar a los organismos competentes sobre las situaciones detectadas.

Los órganos internos y las instituciones encargadas de la fiscalización tienen a su cargo el análisis de los expedientes y la determinación de posibles responsabilidades. Indicó que las restricciones presupuestales también modificaron la forma en que el Ayuntamiento programa sus gastos durante el ejercicio actual. Las adquisiciones, el combustible, las actividades públicas y los compromisos financieros forman parte de los rubros que requieren una programación conforme a los ingresos municipales. Tenabo mantiene estas previsiones ante las reducciones reportadas en los recursos que recibe.

De acuerdo con Mariela Sánchez Espinosa, el Ayuntamiento continuará con la revisión de sus ingresos, obligaciones y gastos para establecer las adecuaciones correspondientes. La presidenta municipal reconoció que la reducción de recursos alcanza a Tenabo dentro de un escenario presupuestal que también afecta a otros municipios y entidades.

JGH