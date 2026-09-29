Doce campechanos buscan convertirse en la “lupa” contra la corrupción

Un total de 12 campechanos, seis mujeres y seis hombres, buscan convertirse en la 'lupa' ciudadana que vigile las acciones de los funcionarios y el uso de los recursos públicos en el Estado, al participar en el proceso de selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Campeche.

Los aspirantes fueron entrevistados de manera individual por integrantes de la Comisión de Selección, luego de acreditar documentalmente todos los requisitos establecidos en la convocatoria. Durante la jornada se aplicó una metodología previamente definida para conocer sus capacidades, experiencia y perfil profesional, así como su visión ciudadana frente al combate a la corrupción.

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Víctor Manuel Castillo González, integrante de la Comisión de Selección, explicó que las entrevistas buscan determinar quiénes cuentan con el perfil idóneo para incorporarse al organismo ciudadano, cuya función será contribuir a la prevención y combate de posibles actos de corrupción dentro de la administración pública.

Detalló que entre los aspectos que se evalúan se encuentran el desempeño profesional, la experiencia o especialización en materia anticorrupción y la capacidad de los participantes para aportar una perspectiva ciudadana al servicio público.

“Muchos de ellos son investigadores, muchos de ellos son gente de alto prestigio que han tenido una labor relevante dentro de lo que es la sociedad y en el manejo de estos temas”, destacó Castillo González.

La Comisión de Selección deberá elegir a seis integrantes entre los 12 aspirantes, quienes posteriormente asumirán la responsabilidad de representar la participación ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. La designación deberá quedar formalizada, de acuerdo con la convocatoria, a más tardar el próximo 5 de octubre.

Castillo González destacó que el proceso busca garantizar que quienes lleguen al Comité cuenten con los conocimientos y experiencia necesarios para participar en las acciones de vigilancia y prevención de prácticas irregulares en el ejercicio público.

El integrante de la Comisión de Selección resaltó que se trata de un ejercicio en el que ciudadanos eligen a otros ciudadanos que tendrán la responsabilidad de representar la visión social dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

De esta manera, los 12 perfiles —conformados de manera paritaria por seis mujeres y seis hombres— entraron a la recta final del proceso para integrar el organismo que busca fortalecer la vigilancia ciudadana sobre las actuaciones de los servidores públicos y contribuir a prevenir posibles actos de corrupción en el Estado.