Caravana del Bienestar en Bacalar: Estos son los servicios gratuitos y fechas

Para mañana miércoles 30 de septiembre, la Caravana del Bienestar se encontrará presente en Bacalar, con el fin de ofrecer varios servicios completamente gratuitos a los ciudadanos.

Algunos de estos son relacionados con la salud, información de otros programas y entrega de apoyos.

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Ubicación y horarios

La caravana se encontrará disponible a partir de las 10:00 am y finalizará hasta las 14:00 horas en la carretera Bacalar-Miguel Alemán entre Calle y Calle 9, Loc. Altos de Sevilla.

Servicios gratuitos

Donación de lentes pregraduados

Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH

Entrega de apoyos sociales

Información sobre los Programas del Bienestar, Estatal

Expedición y actualización de actas de nacimiento del estado de Q. Roo

Regularización de adeudos y reparación de fugas, CAPA

Orientación jurídica

Entrega de bastones de un pie

Requisitos