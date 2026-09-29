Caravana del Bienestar en Bacalar: Estos son los servicios gratuitos y fechas

Para mañana miércoles 30 de septiembre, la Caravana del Bienestar se encontrará presente en Bacalar, con el fin de ofrecer varios servicios completamente gratuitos a los ciudadanos.
Algunos de estos son relacionados con la salud, información de otros programas y entrega de apoyos.
Noticia Destacada
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Ubicación y horarios
La caravana se encontrará disponible a partir de las 10:00 am y finalizará hasta las 14:00 horas en la carretera Bacalar-Miguel Alemán entre Calle y Calle 9, Loc. Altos de Sevilla.
Servicios gratuitos
- Donación de lentes pregraduados
- Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH
- Entrega de apoyos sociales
- Información sobre los Programas del Bienestar, Estatal
- Expedición y actualización de actas de nacimiento del estado de Q. Roo
- Regularización de adeudos y reparación de fugas, CAPA
- Orientación jurídica
- Entrega de bastones de un pie
Requisitos
- Copia del CURP
- Copia el INE