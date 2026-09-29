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Caravana del Bienestar en Bacalar: Estos son los servicios gratuitos y fechas

Los ciudadanos deberán acudir con cierta documentación la cual es obligatoria.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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Los servicios gratuitos son para toda la familia
Los servicios gratuitos son para toda la familia / Especial

Para mañana miércoles 30 de septiembre, la Caravana del Bienestar se encontrará presente en Bacalar, con el fin de ofrecer varios servicios completamente gratuitos a los ciudadanos.

Algunos de estos son relacionados con la salud, información de otros programas y entrega de apoyos.

El centro asistencial carece de insumos indispensables para cubrir las necesidades de 384 residentes

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Ubicación y horarios

La caravana se encontrará disponible a partir de las 10:00 am y finalizará hasta las 14:00 horas en la carretera Bacalar-Miguel Alemán entre Calle y Calle 9, Loc. Altos de Sevilla.

Servicios gratuitos

  • Donación de lentes pregraduados
  • Atención médica, dental, detecciones y pruebas de VIH
  • Entrega de apoyos sociales
  • Información sobre los Programas del Bienestar, Estatal
  • Expedición y actualización de actas de nacimiento del estado de Q. Roo
  • Regularización de adeudos y reparación de fugas, CAPA
  • Orientación jurídica
  • Entrega de bastones de un pie

Requisitos

  • Copia del CURP
  • Copia el INE

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