Síguenos

Última hora

Yucatán

Mérida, entre los municipios de México con mayores ingresos por hogar

Campeche / Sucesos

Derriban poste y huyen; dejan peligro en calles de la colonia Morelos

Un poste de concreto quedó derribado y otro resultó fisurado en la colonia Morelos, luego de que presuntamente fueran impactados por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

1. Derriban poste, dañan transformador y huyen en la colonia Morelos
1. Derriban poste, dañan transformador y huyen en la colonia Morelos

En la colonia Morelos, un poste de concreto terminó derribado y quedó atravesado sobre la arteria, luego de que presuntamente fuera impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, el incidente generó riesgo para vecinos y automovilistas debido a los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.

Forzaron los seguros y robaron en local de comida de Guadalupe

Noticia Destacada

Ladrones irrumpen en negocio de comida frente al parque de San Martín en Campeche

El incidente ocurrió sobre la calle 21, entre Castellote y calle 12, donde además otro poste resultó fisurado tras el impacto, donde Personal de Bomberos acudió al sitio debido a que el transformador sufrió daños y el aceite que contenía terminó derramado sobre la cinta asfáltica, por lo que se realizaron labores preventivas en el área.

Debido al riesgo que representa el poste fisurado, ya que podría caer en cualquier momento, varias calles permanecen cerradas mientras se espera el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deberá realizar los trabajos correspondientes para retirar las estructuras dañadas y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.

Te puede interesar