Derriban poste y huyen; dejan peligro en calles de la colonia Morelos

En la colonia Morelos, un poste de concreto terminó derribado y quedó atravesado sobre la arteria, luego de que presuntamente fuera impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, el incidente generó riesgo para vecinos y automovilistas debido a los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.

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El incidente ocurrió sobre la calle 21, entre Castellote y calle 12, donde además otro poste resultó fisurado tras el impacto, donde Personal de Bomberos acudió al sitio debido a que el transformador sufrió daños y el aceite que contenía terminó derramado sobre la cinta asfáltica, por lo que se realizaron labores preventivas en el área.

Debido al riesgo que representa el poste fisurado, ya que podría caer en cualquier momento, varias calles permanecen cerradas mientras se espera el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deberá realizar los trabajos correspondientes para retirar las estructuras dañadas y restablecer las condiciones de seguridad en la zona.