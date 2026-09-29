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Ladrones irrumpen en negocio de comida frente al parque de San Martín en Campeche

Propietarios de un local de comida del barrio de Guadalupe descubrieron que el acceso había sido dañado y que diversos artículos fueron sustraídos. Los afectados acudirían ante el Ministerio Público.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

29 de sept de 2026

1 min

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Forzaron los seguros y robaron en local de comida de Guadalupe
Forzaron los seguros y robaron en local de comida de Guadalupe

Un robo fue reportado en un local de comida ubicado en el barrio de Guadalupe, donde los propietarios descubrieron que el establecimiento presenta daños y la sustracción de diversos artículos, por lo que solicitaron la presencia de elementos policiacos.

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Los hechos fueron descubiertos en un establecimiento situado sobre la calle 49-B entre 10 y 12, frente al parque de San Martín, donde los propietarios vieron el acceso abierto y con daños en los seguros procedieron a dar parte al número de emergencias.

Los propietarios indicaron que irían ante el Ministerio Público para realizar su respectiva denuncia, en tanto se desconoce quién o quiénes pudieron ser los responsables del delito sin embargo, sospechan de un grupo de indigentes que utilizan el parque de San Martín como guarida.

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