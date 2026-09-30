“Todo el año está así”: vecinos de Champotón denuncian calle entre lodo, agua y oscuridad

Algunos moradores de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, ubicada al sur de la cabecera, reportaron un presunto abandono gubernamental ante las deplorables condiciones en las que luce la calle 18 entre 43 y 45 de este sector.

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Según los datos proporcionados, la arteria nunca ha recibido mantenimiento mediante la aplicación de chapopote, mientras que la situación se agrava en esta temporada de lluvias.

Durante un recorrido por el sector se constató la dificultad que enfrentan los conductores al momento de atravesar esta vialidad, la cual permanece repleta de fango y agua acumulada tras las recientes lluvias.

¿Nunca la pavimentan? Se le preguntó a un señor que transitaba por el lugar a bordo de su triciclo. Tan siquiera eso deberían hacer. Todo el año está así, respondió.

Por su parte, Josefa Delgado Magaña señaló que durante los 25 años que lleva viviendo por esta dirección, la calle 18 entre 43 y 45, nunca ha recibido atención por parte del Ayuntamiento de Champotón.

Delgado también manifestó su preocupación por un lote abandonado ubicado frente a su propiedad, el cual, aseguró, se ha convertido en madriguera de malhechores. A esta situación se suma la falta de alumbrado público, pues durante las noches la calle permanece en penumbras.

JGH