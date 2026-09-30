“Sus votos se contarán bien”: INE arranca el Proceso Electoral 2027 en Campeche entre advertencias de partidos

La instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Campeche marcó el inicio formal de los trabajos rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, en una sesión donde representantes partidistas pidieron, entre otras cosas, vigilar los gastos de campaña, evitar la injerencia de recursos de procedencia ilícita y la violencia, así como garantizar que se respete el voto de las y los campechanos.

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Durante su mensaje, la Vocal Ejecutiva del INE en Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones, afirmó que el organismo está listo para garantizar que el voto ciudadano sea libre, auténtico y secreto, al advertir que sus votos contarán y se contarán bien.

Señaló que la responsabilidad del Consejo Local será conducir y vigilar los trabajos del Proceso Electoral, en coordinación con las autoridades electorales locales.

Tapia Quiñones resaltó el papel de la ciudadanía en la organización de los comicios, al señalar que serán los propios ciudadanos quienes recibirán, contarán y vigilarán los votos en las casillas. También convocó a los partidos políticos a mantener un diálogo respetuoso y una supervisión permanente sobre las decisiones de la autoridad.

El representante del PAN, Jerzy Vladimir Vargaz Euán, advirtió sobre los riesgos que representan la violencia, las amenazas y las agresiones para la participación política. Planteó que ninguna persona debe verse obligada a elegir entre participar en democracia y proteger su seguridad, y defendió la autonomía, profesionalización e independencia de las autoridades electorales.

Por el PRI, Francisco Javier Morales Dzul llamó al Consejo Local a fortalecer la confianza ciudadana mediante decisiones transparentes, imparciales y apegadas a la legalidad. También cuestionó al partido gobernante y sostuvo que los ciudadanos tendrán en 2027 la posibilidad de cambiar al gobierno actual mediante el voto.

El representante del PT, Antonio Gómez Saucedo, destacó la evolución histórica de la democracia mexicana y sostuvo que su partido busca avanzar de una democracia representativa hacia una participativa. Aseguró que vigilarán el cumplimiento de las leyes electorales y el respeto de los derechos políticos y electorales, además de colaborar con el Consejo Local bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En tanto, el representante de Morena, Aureliano Quirarte Carrillo, manifestó su confianza en que el INE conducirá la elección conforme a la ley y protegerá la decisión expresada en las urnas. Comprometió a su partido a respetar las reglas, presentar propuestas y señalar cualquier irregularidad por las vías legales. También pidió garantizar condiciones de participación para mujeres, comunidades originarias y personas con discapacidad.

Finalmente, Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la instalación del Consejo representa el inicio de una etapa relevante para la vida democrática. Afirmó que su partido participará con responsabilidad, pero también con vigilancia, y advirtió que actuará como contrapeso ante posibles irregularidades, particularmente frente al uso indebido de recursos públicos, clientelismo, coacción, presión sobre ciudadanos, intervención ilegal de poderes públicos y rebase de gastos de campaña.

JGH