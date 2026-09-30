Sin detenidos ni línea de investigación por homicidio en Cuatro Caminos, confirma Fiscal de Campeche

Hasta el momento, no se tiene una línea de investigación, ni detenido por el homicidio con arma de fuego en la Colonia Cuatro Caminos, reconoció el titular de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), Jackson Villacís Rosado.

En la conferencia de prensa "Miércoles de Seguridad", el responsable del ministerio público de la entidad, señaló que el sitio fue acordonado por las autoridades policiacas y del ejercito conforme al protocolo.

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Expuso que de momento, no se tiene asegurado al responsable o a los involucrados que participaron en el ataque armado, tampoco las posibles identidades de los gatilleros, por lo que, afirmó que están en el proceso de investigación y entrevista de los vecinos para tener mayor información al respecto.

En cuanto a los indicios balísticos que han encontrado en los ataques armados, Villacís Rosado confirmo que, en los análisis metalúrgicos de los proyectiles asegurados, las estrías que presentan las balas tras salir del cañón, las armas de fuego han sido vinculadas en más de un hecho delictivo.

Adelantó que, todas las armas que han sido aseguradas en cateos o en las revisiones que realiza la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), todas son sometidas a los análisis por parte de los peritos para identificar su procedencia, o recuperar huellas dactilares.