Camioneta repartidora embiste a motociclista en avenida Aviación de Campeche; resulta lesionado

En las inmediaciones de la colonia Cuatro Caminos se registró un hecho de tránsito donde un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta repartidora.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Aviación con Nacozari, cuando el conductor de la camioneta, al no hacer su alto correspondiente, terminó impactando al motociclista, quien resultó con lesiones.

Al lugar acudieron paramédicos del Sector Salud, quienes brindaron atención al joven y lograron estabilizarlo.

Mientras tanto, elementos de la Policía Estatal abanderaron el sector para evitar otro incidente, mientras que los involucrados llegaron a un acuerdo por el pago de los daños ocasionados.

JGH