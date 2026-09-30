Estaban a la deriva en altamar: Marina rescata a 12 personas, incluido un menor, cerca de Isla Mujeres

Un grupo de 12 personas, entre ellas un menor de edad, fue rescatado por un buque tanque la tarde del martes en el sur del Golfo de México. Posteriormente, personal de la Secretaría de Marina les brindó apoyo a 120 kilómetros al noreste de Isla Mujeres para trasladarlos a Puerto Juárez, donde fueron recibidos por autoridades migratorias.

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La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Quinta Región Naval, informó que el personal naval brindó apoyo a las personas luego de recibir una solicitud de auxilio por parte de la tripulación de un buque de carga.

De acuerdo con el reporte, las 12 personas fueron avistadas a bordo de una embarcación menor que se encontraba a la deriva, por lo que fueron rescatadas inicialmente por el navío, cuya tripulación solicitó la intervención de la Marina para trasladarlas a tierra firme.

La tripulación de un buque tanque divisó la embarcación menor que navegaba a la deriva en altamar.

Ante esta situación, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo MLB de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR Isla Mujeres), con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar.

El personal naval se trasladó al punto indicado y abordó a las 12 personas. Inicialmente fueron llevadas a las instalaciones de la Quinta Región Naval y posteriormente trasladadas a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez.

Los rescatados fueron movilizados inicialmente hacia las instalaciones operativas de la Quinta Región Naval.

Finalmente, fueron recibidas por personal del Instituto Nacional de Migración.

JGH