Sequía deja pérdidas millonarias y golpea al campo de Campeche

La sequía ya no es una amenaza para el campo campechano, se convirtió en una crisis que ha dejado pérdidas millonarias y mantiene al borde del colapso a miles de productores locales, quienes este viernes acudieron a Palacio de Gobierno para exigir atención y apoyos ante los siniestros registrados en distintas regiones del Estado.

Encabezados por Guillermo Ramos Gutiérrez, del ejido Carlos Cano, comisarios municipales y ejidales, así como campesinos de Hopelchén, Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, demandaron que las autoridades atiendan de manera urgente la afectación, pues estiman que más de 70 mil hectáreas de maíz y entre 30 mil y 40 mil hectáreas de soya se han perdido por la falta de lluvias.

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Ramos Gutiérrez señaló que, tan solo en el caso del maíz, las pérdidas rondan los 840 millones de pesos, considerando una inversión aproximada de 12 mil pesos por hectárea, aunque advirtió que el impacto económico final podría ser todavía mayor al cuantificar otros cultivos y la disminución en los rendimientos.

El dirigente campesino acusó que las autoridades conocen el problema desde finales de julio y que, pese a diversos llamados y al envío de evidencias fotográficas desde el 3 de agosto, no se ha concretado una respuesta. Incluso, afirmó que una reunión que tenían programada con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) fue modificada de último momento, razón por la que decidieron acudir directamente ante la Secretaría de Gobierno (Segob) para exigir atención.

Explicó que la sequía no afecta de manera uniforme a todo el Estado, pero existen regiones particularmente graves en Campeche, Hopelchén y Calkiní, donde algunos campesinos han tenido que sembrar hasta dos veces y ambas siembras terminaron perdidas. En algunas zonas, añadió, la afectación alcanza el 100 por ciento, mientras que en otras oscila entre 60 y 70 por ciento.

Los productores solicitaron que se realicen levantamientos y se valore cada ejido de acuerdo con el nivel de daño, además de gestionar recursos mediante mecanismos de aseguramiento para enfrentar las pérdidas y permitirles volver a sembrar.

Ramos Gutiérrez estimó que alrededor de 10 mil productores, o incluso más, estarían afectados por la sequía y advirtió que el problema se agrava por los bajos precios de comercialización. “El campo está colapsado”, resumió, al señalar que los productores enfrentan simultáneamente la falta de agua, pérdidas de cultivos y precios que no compensan sus costos de producción.

Advirtió que, si no reciben respuesta, los campesinos podrían regresar al Palacio de Gobierno y emprender acciones de mayor presión, aunque insistió en que, por ahora, buscan agotar el diálogo con las autoridades.