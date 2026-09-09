¿Lloverá hoy en Campeche? Este es el pronóstico para este miércoles 9 de septiembre

El clima en Campeche para este miércoles 9 de septiembre estará marcado por condiciones calurosas, cielo parcialmente nublado y alta probabilidad de lluvias, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles chubascos durante el transcurso del día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la capital campechana registrará una temperatura máxima de alrededor de 33 grados Celsius, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 24 grados. La probabilidad de lluvia alcanza hasta 90 por ciento, con acumulados estimados de alrededor de 4 milímetros.

Durante las primeras horas del día podrían presentarse condiciones parcialmente nubladas, mientras que hacia la tarde aumentará la posibilidad de chubascos y tormentas. Para las 14:00 horas se pronostica una temperatura cercana a los 31 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 38 grados Celsius.

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El panorama lluvioso podría extenderse durante la tarde y noche. Entre las 16:00 y 20:00 horas se mantiene una probabilidad elevada de precipitaciones, con temperaturas que descenderán gradualmente hasta ubicarse alrededor de los 25 grados Celsius durante la noche.

En cuanto al viento, se esperan velocidades moderadas, principalmente de componente norte, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 37 kilómetros por hora en algunos momentos de la jornada.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tiene actividades al aire libre, y extremar precauciones en zonas donde suelen registrarse encharcamientos durante las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas y señala que sus pronósticos pueden actualizarse durante el día ante cambios significativos.