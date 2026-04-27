Ignora alto y provoca carambola en Campeche; camión Ko'ox queda involucrado

El hecho ocurrió cuando el guiador del auto Sentra transitaba sobre la avenida Juan Escutia, quien al no hacer su alto en la Resurgimiento, generó que el auto Chevy pierda el control y cause el corte de circulación del camión urbano, el cual iba en preferencia sobre la Resurgimiento.

Derivado del fuerte impacto, los autos compactos presentaron daños de regular cuantía, sin que se registren personas heridas.

Por su parte, ninguno de los involucrados aceptaba su culpa, por lo que efectivos policiales ordenaron la liberación de la avenida y el incidente fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.

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JGH