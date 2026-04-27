Paro en Cruz Azul Seybaplaya por falta de pagos: obreros detienen labores y exhiben el conflicto

Un promedio de 50 trabajadores pertenecientes a una empresa filial suspenden labores en las inmediaciones de la Cementera Cruz Azul, localizada en el municipio de Seybaplaya.

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De acuerdo con la información recabada, han transcurrido poco más de una hora de paro de labores ante el incumplimiento de pagos.

Cabe mencionar que los mismos obreros divulgaron materiales a través de redes sociales y medios de comunicación como una medida para exhibir esta situación. En el material se aprecia a un buen número de trabajadores en pose de protesta ante esta situación.

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento por parte de la empresa filial, tampoco por parte de algún representante de la base trabajadora, para explicar los detalles.

Cabe mencionar que el pasado mes de marzo, un grupo de obreros pertenecientes a la compañía Servicios y Fabricaciones del Sureste, Sefasur, suspendió labores en la Cementera Cruz Azul, precisamente por no haber recibido sus respectivos pagos. En aquel entonces, la protesta estuvo presidida por un total de 59 trabajadores que exigían los pagos de sus honorarios.

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JGH