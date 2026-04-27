Exceso de velocidad provoca choque contra luminaria en Campeche; auto queda destrozado

Un conductor terminó destrozando su automóvil luego de estrellarlo contra una luminaria en la avenida Costera, a la altura de la entrada del fraccionamiento Palmas II.

Noticia Destacada Paro en Cruz Azul Seybaplaya por falta de pagos: obreros detienen labores y exhiben el conflicto

El hecho ocurrió cuando el guiador del auto compacto se dirigía hacia el centro; debido a la velocidad a la que circulaba, perdió el control, montándose al camellón e impactándose de lleno contra el poste de alumbrado público.

Tras el choque, el vehículo giró en sentido opuesto hasta quedar en el carril contrario, generando riesgo para otros automovilistas que pasaban por la zona.

No se reportan personas lesionadas. / Dismar Herrera

Al sitio arribaron unidades de emergencia, donde policías tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para el aseguramiento del automóvil.

Pese a que se reportaron daños totales, no hubo personas lesionadas. El accidente fue turnado ante la Fiscalía General del Estado.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH