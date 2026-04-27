Trasladan a Texas a dos niños de Campeche con quemaduras graves tras incendio en Ciudad del Carmen

Tras haber pasado más de una semana del incendio que consumió su hogar y que dejó a dos hermanos de 8 y 14 años junto con su madre con quemaduras de tercer grado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de Campeche, en coordinación con la Fundación Uriel, coordinó el traslado de ambos menores hacia el Hospital Shriners for Children ubicado en Galveston, Texas, donde se les brindará tratamiento especializado en la Unidad de Quemados de alta complejidad.

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El pasado domingo 19 de abril, un incendio consumió prácticamente en su totalidad una vivienda localizada en Villas de Santa Ana en Ciudad del Carmen, donde una madre de familia y sus dos hijos resultaron con lesiones de gravedad que requirieron de hospitalización urgente, siendo ambos menores ingresados al Hospital de Gineco Pediatría número 15 del municipio, desde donde posteriormente fueron trasladados a la ciudad de Mérida el viernes 24 del presente mes.

Las víctimas son hermanos de 8 y 14 años. / Especial

Sin embargo, debido a la gravedad y complejidad de las heridas que registraron ambos niños, las autoridades activaron el protocolo de traslado aéreo a un centro especializado a pacientes pediátricos con quemaduras graves en coordinación con diversas fundaciones de Asistencia Internacional, así como su red hospitalaria.

De esta manera, durante la tarde de este sábado 25 de abril inició el primer traslado con el infante de 8 años, mientras que el día lunes 27 comenzó el acompañamiento del jovencito de 14 años, siguiendo en ambos casos la misma logística con apoyo de médicos especializados durante todo el proceso del vuelo, concluyendo ambos de manera exitosa para brindarles la atención requerida.

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JGH