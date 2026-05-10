Motociclista se impacta contra una camioneta en Playa del Carmen y termina con lesiones graves

Un motociclista se estrelló contra una camioneta y resultó con graves lesiones en esta ciudad de Playa del Carmen, paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Constituyentes y Playa Paraíso del fraccionamiento Xcacel de Playa del Carmen, donde un motociclista al no medir distancia se estampó contra una camioneta con placas de circulación DRO-461-D, del impacto se rompió el medallón trasero.

El joven motociclista quedó tendido sobre el asfalto sin poder moverse, al parecer sufrió lesiones en el rostro. Minutos después del accidente, testigos solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención, de inmediato llegaron los paramédicos a bordo de una ambulancia.

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En la escena al parecer llegaron familiares del joven motociclista, pero los paramédicos lo levantaron y lo trasladaron a un hospital debido a su grave estado de salud.

Por su parte, los agentes de Tránsito Municipal realizaron los peritajes de los hechos de tránsito y recoger la motocicleta para su traslado a un corralón para poder realizar las diligencias correspondientes y determinar el costo de los daños materiales.