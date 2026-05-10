IMOVEQROO determina sanciones y suspende indefinidamente a taxista golpeador de Playa del Carmen

A través de un comunicado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) dio a conocer que ya determino las sanciones para el taxista que golpeó de manera violenta y causó lesiones de gravedad a un mototaxista de la tercera edad.

Aseguró que se iniciaron las investigaciones sobre el caso, que involucró a un mototaxistas y taxista, y en coordinación con el Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, se determinó la aplicación de las siguientes sanciones administrativas:

-Suspensión indefinida para el operador involucrado, mientras se realiza la investigación de los hechos

-Retiro de la validez de su licencia para servicio público en el mismo periodo

“Estas sanciones ya fueron notificadas formalmente y son aplicadas conforme a la normatividad aplicable. El IMOVEQROO refrenda su compromiso con la seguridad vial, el orden y la legalidad, y advierte que cualquier conducta violenta o irresponsable”, aseguró la institución.

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Cabe recordar que en el fraccionamiento de Villas del Sol un mototaxista de la tercera edad fue golpeado por un taxista, quien después de quebrarle la pierna derecha huyó de la escena y abordó el taxi número 1424, dejando tirada a su víctima sin remordimiento.

El agresivo taxista fue perseguido por varios mototaxistas, pero se refugió en su casa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) solo resguardaron la zona donde vive el cobarde taxista, pese a la gravedad no lo detuvieron, presuntamente es un bombero del gobierno municipal de Playa del Carmen, algo que no está confirmado por las autoridades municipales.

Pese a los constantes hechos de violencia y amenazas de taxistas contra ciudadanos, hasta ahora, el líder del gremio sindical ha guardado silencio, apenas el pasado 23 de abril otro taxista y su familia golpeó a una empleada de una tienda de calzados en el centro de esta ciudad, hasta el momento el caso sigue bajo total impunidad.