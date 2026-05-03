Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Choque entre combi y auto deja dos lesionadas en Villas del Sol, Playa del Carmen

Campeche / Ciudad del Carmen

Colonias de Sabancuy exigen transformadores ante apagones

Habitantes de Sabancuy reportaron apagones constantes y daños en aparatos eléctricos por bajones de energía

Pedro Díaz Rivero

Por Pedro Díaz Rivero

3 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Vecinos denuncian daños en aparatos por fallas eléctricas
Vecinos denuncian daños en aparatos por fallas eléctricas / Pedro Díaz Rivero

En varias colonias del poblado hay bajones de energía eléctrica debido a la temporada de calor, en donde hay más consumo de energía eléctrica y ante la falta de transformadores se sobrecargan las líneas y se caen las cuchillas, por lo que los pobladores piden que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloque más transformadores para evitar la sobrecarga y los apagones.

El domingo, varios pobladores reportaron que en sus domicilios la energía eléctrica bajaba y subía, y en algunas casas se quedaron sin el servicio por algunas horas. Personal de obras públicas de Sabancuy apoyó para subir las cuchillas, sin embargo, mientras la CFE no cambie los cables viejos y coloque más transformadores, el problema continuará.

Tacos, música y baile en el Día de la Santa Cruz

Noticia Destacada

Alarifes celebran su día con música y tradición en Campeche

Jesús Valdés Sánchez, vecino de la colonia Centro, dijo que la energía eléctrica estaba baja en varias casas, lo que podía dañar aparatos eléctricos, por lo que pidieron apoyo para estabilizar el servicio. Subrayó que por la temporada de calor los pobladores usan más ventiladores y aires acondicionados, lo que genera mayor consumo y provoca que se caigan las cuchillas y se queden sin energía eléctrica.

Urgió más transformadores en el poblado. También señaló la necesidad de cambiar cables viejos, pues en muchas colonias hay apagones seguidos, lo que genera incertidumbre. Por su parte, Nayeli Juárez Mendoza, vecina de la colonia Banco de Piedra, dijo que en su colonia la luz se ha ido varias veces y aunque el personal de CFE repara, el servicio no queda bien.

Pidió cambiar cables viejos y colocar más transformadores para tener un servicio estable. Destacó que el problema de apagones tiene años sin solución, y mientras no haya inversión en mejorar el servicio, los apagones continuarán.

Te puede interesar