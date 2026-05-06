Con seis contagios confirmados de viruela símica, Yucatán se coloca entre los de mayor incidencia en el país

Con seis casos confirmados de viruela símica en lo que va del 2026, Yucatán se ubica como la segunda entidad con mayor incidencia a nivel nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México, en un contexto donde la enfermedad mantiene presencia focalizada pero activa en el país.

De acuerdo con el más reciente corte epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, correspondiente a la semana 15, la entidad registró dos nuevos contagios en un solo periodo, colocándose entre los estados con mayor número de casos recientes, en paralelo con la capital del país.

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El comportamiento de la enfermedad en Yucatán sigue una tendencia nacional: la totalidad de los casos corresponde a hombres, sin registros confirmados en mujeres hasta el momento. A nivel país, se contabilizan 42 contagios en lo que va del año, cifra que, aunque menor a los 84 casos reportados durante todo 2025, mantiene activa la vigilancia sanitaria.

Incidencia peninsular

En la región peninsular, Yucatán comparte presencia de la enfermedad únicamente con Quintana Roo, que acumula cinco casos, mientras que Campeche permanece sin registros confirmados hasta ahora, aunque bajo monitoreo epidemiológico.

En el desglose nacional, después de la Ciudad de México y Yucatán, los estados con casos reportados son Puebla, Estado de México, Chihuahua, Guanajuato y Sonora, todos con cifras significativamente menores.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar medidas preventivas, especialmente evitar el contacto físico estrecho –incluido el contacto sexual– con personas infectadas o con síntomas sospechosos del virus.

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La higiene, clave para evitar la enfermedad

También recomendaron extremar precauciones con objetos de uso personal, mantener higiene constante de manos y limitar la exposición en espacios concurridos.

Aunque el número de casos se mantiene contenido, el incremento reciente en Yucatán enciende alertas sobre posibles cadenas de transmisión activas, en un contexto donde la prevención sigue siendo la principal herramienta de control.

Para quienes ya presentan síntomas, la autoridad sanitaria indica que lo más importante es aislarse en casa, evitar el contacto con otras personas y abstenerse de tener relaciones sexuales durante el período de enfermedad.

En caso de que alguna lesión en la piel presente enrojecimiento, inflamación o dolor intenso, se debe buscar atención médica de inmediato.