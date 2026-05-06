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Campeche / Sucesos

Sujeto hospitalizado tras riña con arma de fuego en Esperanza

En la colonia Esperanza, un hombre fue herido en la mano durante una riña con amigos. Uno de ellos disparó un arma de fuego y huyó. La FGECAM investiga.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de may de 2026

1 min

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Amigos discuten y uno dispara en la calle Granadillo
Amigos discuten y uno dispara en la calle Granadillo / Dismar Herrera

Un sujeto fue canalizado al hospital posterior a protagonizar una pelea con sus amigos en el interior de un predio situado en la colonia Esperanza donde uno de los agresores detonó un arma de fuego hiriéndolo en su mano.

La entidad se ubica en segundo lugar nacional con seis casos confirmados en lo que va del año

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El hecho ocurrió en la calle Granadillo donde un grupo de sujetos consumían bebidas embriagantes, sin embargo durante la velada empezaron a discutir pasando de los insultos a los golpes; durante el incidente uno de ellos disparó en dos ocasiones el arma de fuego hiriéndolo en su mano con una bala.

Un grupo vecinal al escuchar los disparos dieron parte al número de emergencias, llegando la policía y paramédicos del sector salud, quienes lograron estabilizarlo de su lesión la cual fue “entrada por salida”. Pese a que su vida no corría peligro, fue trasladado al hospital.

FGECAM investiga lesiones por arma de fuego en colonia Esperanza
FGECAM investiga lesiones por arma de fuego en colonia Esperanza / Dismar Herrera

Mientras esto ocurría, el pistolero logró huir, donde testigos refieren que el sospechoso es amigo de la víctima y era común verlos juntos. El caso se mantiene bajo investigación por la Fiscalía General del Estado (FGECAM), por el delito de lesiones.

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