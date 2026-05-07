Fortalecerán el servicio eléctrico en Yucatán con el inicio de operaciones del gasoducto Cuxtal II y la planta Mérida IV

En 2027 iniciaría operaciones el gasoducto Cuxtal II, mientras que la planta de ciclo combinado Mérida IV ya se encuentra lista para sus funciones, ambos proyectos de infraestructura energética en México que busca abastecer la creciente demanda eléctrica en la Península de Yucatán.

Así lo informaron la la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, junto a la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el reporte de avances sobre el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en el país.

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En el informe “Modernización de la infraestructura en gasoductos para la soberanía energética” destacaron los proyectos federales que buscan beneficiar a Yucatán sobre el abastecimiento del servicio.

Luz Elena González, titular de la Sener, dio a conocer que la planta de ciclo combinado de la CFE, "Mérida IV", el cual recibirá el nombre de Elvia Carrillo Puerto, forma parte de las 13 nuevas plantas que iniciarán a operar en el sexenio.

"Es necesaria esta infraestructura porque es fundamental el gas natural para proveer de este insumo a los Polos del Bienestar, para el Plan México y también para garantizar el gas que requieren otras industrias y otras actividades económicas del país", afirmó.

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Por su parte, Emilia Calleja Alor, directora de la CFE, informó que el Gasoducto Cuxtal II, el cual llevará gas natural de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, estará listo en 2027 y se invertirán 2 mil 90 millones de dólares.

"Todos los proyectos se desarrollan con un enfoque claro de responsabilidad social, ambiental y técnica. Esto implica, entre otras cuestiones, un trabajo con todas las comunidades", declaró.