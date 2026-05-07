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Reforma judicial en Campeche permitiría competir sin dejar el cargo en 2027

El Poder Judicial de Campeche presentó una iniciativa para homologar la reforma constitucional rumbo a la elección de jueces y magistrados en 2027.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

7 de may de 2026

1 min

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Campeche presenta reforma judicial para elección de jueces y magistrados en 2027
Campeche presenta reforma judicial para elección de jueces y magistrados en 2027 / Lucio Blanco

Para homologar los cambios constitucionales en las elecciones para renovar jueces y magistrados en las elecciones del 2027, el Poder Judicial entregó una iniciativa de reforma en la sede del Poder Legislativo.

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El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, resaltó que la iniciativa que entregaron también incluye la modernización de la función del Poder Judicial en su normatividad, adecuándose a la Reforma Constitucional.

Incluso reveló que el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa que también propone modificaciones al Poder Judicial. Significó que son propuestas complementarias que benefician a los justiciables, además de dar protección al desempeño de los jueces y magistrados.

En el caso de la propuesta que entregaron, destacó que también incluye que quienes compitan a los cargos que se renuevan no tengan que dejar el cargo y, si obtienen el triunfo, permanecer en las salas en donde laboran.

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JGH

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