“La Escuela es Nuestra”: Más de 135 millones de pesos destina el Gobierno Federal a escuelas de Carmen

En el último sexenio, en el municipio de Carmen, el Gobierno de México ha otorgado más de 135 millones de pesos del programa “La Escuela es Nuestra”, lo que representa un respaldo significativo a la educación, confirmó José Cardozo Rivero, delegado de los programas federales en Campeche, quien reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dispuesto que se atienda la totalidad de las escuelas de nivel básico y medio superior, por lo que los apoyos seguirán otorgándose.

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Durante la entrega de tarjetas bancarias a comités escolares en la Escuela Secundaria General número 17, explicó que los recursos serán administrados directamente por padres de familia para realizar obras de infraestructura, mejoras y adquisición de equipo en las escuelas. En esta ocasión, en el municipio de Carmen se invertirán más de 28 millones de pesos, beneficiando a 47 planteles educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, destacó que en el actual sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum también se incorporó el nivel medio superior al programa, permitiendo que planteles de bachillerato reciban apoyos económicos. Como ejemplo, se mencionó que el Colegio de Bachilleres de Ciudad del Carmen recibirá alrededor de un millón de pesos para trabajos de mejoramiento y equipamiento.

Señaló que el recurso comenzará a dispersarse aproximadamente en un plazo de 15 días, luego de que el Banco del Bienestar concluya el proceso correspondiente con las tarjetas entregadas a los comités. A nivel estatal, indicaron que durante 2026 se ejercerán cerca de 200 millones de pesos mediante este programa, beneficiando prácticamente al total de las escuelas contempladas para este año en Campeche.

También informó que el monto asignado a cada plantel depende directamente del número de alumnos inscritos, por lo que algunas escuelas pequeñas reciben cerca de 200 mil pesos, mientras que instituciones con mayor matrícula pueden obtener hasta un millón y medio de pesos. De acuerdo con Cardozo Rivero, desde el inicio del programa en 2019 y hasta la actualidad, Campeche ha acumulado más de 135 millones de pesos en apoyos destinados a infraestructura educativa mediante “La Escuela es Nuestra”.

Respecto a cuestionamientos sobre transparencia y manejo de recursos, reconoció que en años anteriores se registraron algunos casos relacionados con incumplimientos de obras o problemas con contratistas; sin embargo, aseguró que actualmente existe una mejor organización y supervisión de los comités responsables de administrar el dinero, por lo que no existe en la actualidad en todo el Estado alguna falta de aplicación del recurso otorgado por la federación para la mejora de la infraestructura educativa, y confía que así permanezca con el dinero que seguirán dispersando a lo largo del año.

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JGH