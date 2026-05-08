“Debía durar 10 años”: Exigen investigar a ex alcalde de Hopelchén por campo sintético destruido

Futbolistas y ciudadanos cheneros pidieron a las autoridades fiscalizadoras correspondientes que investiguen y sancionen al ex alcalde Emilio Lara Calderón por haber construido, en su periodo 2021-2023, un campo de pasto sintético de mala calidad, el cual fue destruido parcialmente, presuntamente por un fuerte remolino al inicio de la semana.

Noticia Destacada Encuentran a hombre sin vida dentro de su vivienda en la colonia Fátima de Campeche

Lucas Espinosa Corona, experimentado jugador de fútbol e integrante de la Selección de Hopelchén de Veteranos, señaló que inicialmente todo indicaba, de acuerdo a las primeras imágenes, que alguien había ingresado al campo con un vehículo para dañar el pasto sintético de la colonia San Martín. Sin embargo, las autoridades locales dieron a conocer que fue un ventarrón el causante de los destrozos.

Al respecto, Espinosa Corona sentenció que, si realmente fue un fenómeno natural, esto solo confirma que la obra, realizada en 2022 con un costo cercano a los 3 millones de pesos, se ejecutó con materiales de pésima calidad. "Es lamentable que una obra que debería durar 10 años se destruya en poco tiempo ante el primer viento fuerte; si viene otro, el daño será mayor", expuso.

Obra de casi 3 millones presenta daños y señalan al ex alcalde Emilio Lara / Mauriel Koh

El veterano deportista recordó con enojo que Hopelchén fue el primer municipio fuera de la capital y Ciudad del Carmen en contar con una instalación de este tipo. Por ello, exigió a los órganos de fiscalización una investigación a fondo y, de hallarse irregularidades en los materiales, se apliquen las sanciones correspondientes al ex edil priista.

Por su parte, ciudadanos como Humberto Caamal y Luis Chan Domínguez se sumaron a la exigencia, señalando que el tiempo ha sacado a la luz las deficiencias de la construcción. En contraste, el jugador Pedro Encalada se mostró cauteló al declarar que, aunque las instalaciones eran de gran utilidad para la comunidad deportiva, desconoce los detalles técnicos de la obra o si los daños fueron provocados por un vehículo o el clima, dejando la responsabilidad del veredicto a las autoridades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH