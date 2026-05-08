Comerciantes de Ciudad del Carmen temen pérdidas por fin anticipado del ciclo escolar

Tras el anuncio de la Secretaría de Educación sobre la conclusión anticipada del ciclo escolar, comerciantes vinculados al sector educativo en Ciudad del Carmen expresaron preocupación por las afectaciones económicas que esta medida podría generar tanto para negocios como para padres de familia. Eleuterio Castro Verdejo, comerciante papelero, señaló que la decisión, además del golpe económico para los comercios, también genera preocupación entre padres de familia que trabajan y ahora deberán buscar alternativas para el cuidado de sus hijos durante el tiempo que permanecerán fuera de clases antes de lo previsto.

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El anuncio no fue bien recibido por comercios como papelerías, vendedores ambulantes, transportistas urbanos, taxistas y pequeños negocios que dependen del movimiento generado por las actividades escolares, según explicó el entrevistado al mencionar que los casi tres meses de descanso, en caso de que se confirme la versión de la Secretaría de Educación Pública, no solo paraliza al sector educativo, sino a varios de ellos.

Los camiones, combis o taxis que movilizan a maestros y estudiantes no tienen la misma demanda como cuando hay clases, dijo; la señora que vende desayunos en los accesos o golosinas a las salidas tampoco, por lo que Castro Verdejo mencionó que el nivel de afectación sería mayúsculo.

Independientemente del punto de vista del comercio escolar, indicó que muchas familias tendrán que recurrir a cursos de verano, actividades deportivas o talleres culturales, lo que representa un gasto adicional que no tenían contemplado en medio de la complicada situación económica que atraviesa actualmente la ciudad. Asimismo, consideró que, aunque anteriormente las vacaciones escolares iniciaban antes, los cambios realizados en los últimos años permitieron que familias y comercios se ajustaran a nuevos calendarios, por lo que una modificación repentina termina generando incertidumbre.

También señaló que existe preocupación entre padres de familia por posibles cancelaciones de clausuras y graduaciones escolares, ya que muchas familias aún no habían realizado compras relacionadas con estos eventos, mientras que otros ya hicieron gastos anticipados que podrían perderse. El comerciante añadió que colegios particulares y organizadores de eventos también podrían verse afectados debido a reservaciones y pagos realizados para festivales, graduaciones y ceremonias de fin de cursos.

Finalmente, consideró que la decisión fue tomada de manera apresurada y sin consultar suficientemente a maestros, padres de familia y sectores involucrados, señalando que incluso el personal docente podría enfrentar complicaciones para concluir evaluaciones y procesos administrativos del cierre escolar.

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JGH