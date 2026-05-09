Mujer lesionada tras choque entre motocicleta y taxi en Ciudad Concordia,

El choque entre una motocicleta y la unidad 057 de la agrupación de taxis Gaviotas sobre la avenida Concordia en el cruce con el Circuito Pablo García dejó como saldo cuantiosos daños materiales y a una mujer con lesiones de consideración que fue trasladada a un hospital.

El accidente se registró este sábado por la tarde cerca de la glorieta de la unidad habitacional de Ciudad Concordia, lugar al que se presentaron paramédicos del Sector Salud a bordo de la ambulancia 212 para atender a la lesionada, quien presentó una posible fractura dado que se quejaba de mucho dolor tendida en el pavimento.

Tras el choque, el conductor del taxi movió la unidad a un costado para no entorpecer la llegada de las autoridades, pero permaneció en el sitio para tomar la responsabilidad del accidente.

Debido a que las lesiones de la fémina fueron de consideración, los paramédicos la trasladaron a un centro médico, derivando en que los oficiales de policía turnaran el caso al Ministerio Público, asegurando al taxista como parte del protocolo en este tipo de accidentes vehiculares.