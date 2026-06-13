Ladrones intentan robar batería de una camioneta y se llevan inesperada sorpresa en Escárcega

En la madrugada, amantes de lo ajeno quisieron aprovechar la oscuridad y la lluvia que se dejaba sentir en esos momentos para intentar robar una batería de una camioneta Nissan de color rojo, placas CN6154-B del estado, que se encontraba estacionada sobre la calle 26 entre 27 y 29 de la colonia Centro; pero lo que no sabían los presuntos ladrones era que el propietario se la había quitado con anterioridad y, al parecer, también fueron vistos por los vecinos, por lo que decidieron escapar del lugar con rumbo desconocido.

Noticia Destacada Encharcamientos y baches complican la movilidad en la colonia El Tajonal de Champotón

Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la madrugada del sábado, cuando la lluvia que caía en la ciudad, junto con la oscuridad, fue aprovechada por personas desconocidas que intentaron abrir el cofre de la camioneta Nissan instalada sobre la calle 26.

Aunque lograron abrir el cofre, se llevaron una sorpresa al ver que en el interior no se encontraba ninguna batería y, para su mala suerte, los ruidos que ocasionaron fueron escuchados por los vecinos del lugar. Estos salieron a ver qué sucedía, por lo que, para evitar ser vistos y detenidos, los desconocidos decidieron escapar y perderse entre las calles oscuras de la colonia.

Al no haber podido llevar a cabo el robo los delincuentes, trascendió que el propietario de la unidad no acudiría a interponer su denuncia ante la Vicefiscalía Regional del Estado.

Cabe señalar que, en esta semana, los amantes de lo ajeno han intentado robarse las baterías de dos camionetas que se encontraban estacionadas en calles de la colonia Centro; sin embargo, afortunadamente no han podido consumar sus fechorías y sólo han causado daños materiales a las unidades.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH