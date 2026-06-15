Sin luz ni trámites: Ola de calor y apagón colapsan oficinas recaudadoras en Hecelchakán

La oficina de Servicios de Administración Fiscal ubicados en el edificio Jaina carecen de corriente para atender a sus contribuyentes en la solicitud de placas de vehículos y por el momento Telecom les proporciona energía para que puedan laborar, aunque de forma incómoda por quemarse unas piezas de la planta que está instalada en la cima del edificio, externaron los contribuyentes, entre ellos Mariano Simá Naal, quien llegó por su placa.

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Otras oficinas que no pueden laborar sin corriente es la de planeación del municipio, entre otras secretarías ubicadas en el interior del edificio de Jaina, y todo se debe a que supuestamente se quemaron los equipos instalados arriba del edificio, dijeron los contribuyentes, quienes no soportan el calor en la oficina Tributaria y nadie hace por la reparación de dicha planta, que al parecer fue ocasionado la quema por alguna ave o posiblemente por los fuertes aguaceros de la semana pasada.

En el mismo edificio están instalados los cajeros automáticos y sí están funcionando, Correos, la oficina de Agua Potable, Medio Ambiente y en su mayoría sudan la gota gorda, dijo la afanadora Sandra Chan, quien explicó que en la semana anterior se quemó el equipo eléctrico y no se sabe si es el transformador, pero está dañando a varias oficinas y no es trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, es tarea del ayuntamiento de Hecelchakán quienes deben reparar.

Por el momento Telecom está auxiliando a la oficina Tributaria, quienes tampoco han movido un dedo para mandar a reparar el desperfecto que impide el suministro de energía para que funcione bien todas las oficinas que dependen de la red de la planta de arriba, y la dirección de obras públicas también estaba en el edificio Jaina y su director se mudó al teatro según por el clima que tiene el edificio, y en la oficina de Jaina carece de aire acondicionado y es por ello que obras públicas abandonaron el lugar.

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JGH