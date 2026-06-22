Onda Tropical 10 llega a Quintana Roo con lluvias fuertes; calor seguirá hasta los 40 grados

Un canal de baja presión, la llegada de la Onda Tropical 10 y una circulación ciclónica en niveles altos frente a las costas del estado de Quintana Roo pronostican lluvias fuertes con acumulados de hasta 50 milímetros, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, se mantienen las altas temperaturas en la entidad, con máximas de hasta 38 grados centígrados y sensaciones térmicas que podrían alcanzar los 40. Conforme avance la onda tropical durante el martes, se prevé un incremento en las precipitaciones, así como rachas de viento y posibles encharcamientos.

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En la ciudad, el panorama permaneció nublado y bochornoso; durante ayer fueron pocas las personas que permanecieron en las calles ante el riesgo de aguaceros.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), en su pronóstico meteorológico para hoy, los municipios con mayores temperaturas serán Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, con máximas de 38 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 41.

Mientras tanto, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto registrarán valores de entre 35 y 37 grados, con índices de calor cercanos a los 38.

Por su parte, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar alcanzarán máximas de 35 grados, con una percepción térmica de hasta 37.

Ayer se observó a varias personas con sombrillas o buscando refugio en áreas arboladas / Erick Romero

Cercano al litoral de Quintana Roo

La Conagua informó sobre la presencia de la Onda Tropical 10, la cual durante el transcurso de hoy se ubicará aproximadamente entre 100 y 150 kilómetros del litoral quintanarroense, ingresando al territorio nacional por el sur de la Península de Yucatán y las zonas fronterizas con Guatemala y Belice.

Este sistema podría generar precipitaciones importantes en los municipios del sur del estado, con acumulados de hasta 50 milímetros, dependiendo de la evolución de las condiciones atmosféricas.

Imágenes satelitales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos muestran amplias formaciones nubosas sobre gran parte de la entidad.

Como resultado de esta combinación de fenómenos, sobre el Canal de Yucatán y el norte de Quintana Roo permanece una circulación ciclónica en niveles altos que, de acuerdo con los análisis meteorológicos, podría favorecer la formación de intensos chubascos si interactúa de manera significativa con otros sistemas.

Mientras que en caso contrario, contribuiría a mantener el ambiente extremadamente caluroso.

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Mientras tanto, el desplazamiento de la onda tropical hacia el interior del país ocasionará lluvias de consideración en las regiones sur, sureste y centro del territorio nacional.

En Cancún se observó a numerosas personas utilizando sombrillas y buscando refugio bajo techos o áreas arboladas para protegerse del calor, pese a la amplia cobertura nubosa que predominó sobre la ciudad y buena parte del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, reforzar sus viviendas, limpiar coladeras y registros cercanos a casas y vialidades para prevenir inundaciones, además de mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y conducir con precaución ante las precipitaciones previstas.