Diputados locales llamarían a comparecer al exalcalde de Carmen Pablo Gutiérrez

El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus ‘no puede irse como si nada’ ante el sinfín de denuncias en su contra por presuntos adeudos a proveedores, laudos no acatados y demás irregularidades, sentenciaron desde la Comisión de Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado. De acuerdo con el primer vocal de la comisión y de la Junta de Gobierno y Administración, diputado Miguel Ángel Pool Alpuche, el munícipe emanado de Morena debió dejar el Ayuntamiento en orden antes de irse para buscar la candidatura a la Gubernatura de Campeche en 2027, por lo que no descartó que su bancada presente una solicitud de comparecencia.

El legislador remarcó que Pablo Gutiérrez Lazarus ‘no puede dejar todo tirado y que no pase nada’, por lo que llamó a todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo para exigir cuentas claras, independientemente de la calificación ciudadana en los comicios del próximo año.

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Pool Alpuche recordó que, desde que trascendió que el ahora exalcalde sería el ungido de la 4T en Campeche, comenzaron a hacerse públicas denuncias sobre presuntas irregularidades al interior de la comuna, las cuales, aseguró, ninguna autoridad atendió.

Sostuvo que lo mínimo que debió hacer Gutiérrez Lazarus antes de separarse del cargo era dejar la administración municipal en orden, a fin de no comprometer el cierre del trienio ni el funcionamiento de las siguientes administraciones.

El diputado priista condenó que se ha intentado proyectar la imagen de un Carmen en orden, cuando detrás existen señalamientos de trabajadores y ciudadanos carmelitas sobre diversas anomalías sin que las autoridades actúen.

En ese sentido, consideró que no solo el Grupo Parlamentario del PRI debe exigir transparencia, sino todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso del Estado, pues la rendición de cuentas debe aplicarse sin distinción de colores o ideologías.

Subrayó que corresponde al Poder Legislativo vigilar el ejercicio de los recursos públicos y dar seguimiento a las denuncias existentes, adelantando que la bancada priista continuará señalando las presuntas irregularidades y buscará acuerdos para que se revisen a fondo.

Pool Alpuche enfatizó que ningún servidor público que aspire a un cargo de elección popular puede abandonar la responsabilidad conferida por la ciudadanía dejando asuntos pendientes o irregularidades sin atender. Agregó que, al margen de las acciones institucionales, será finalmente la población quien evalúe el desempeño de las autoridades municipales y decida, con su voto, si las premia o castiga.