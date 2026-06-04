“Estaba de visita": Conductor distraído provoca brutal carambola y deja dos lesionadas en Ciudad del Carmen

Una aparatosa carambola registrada durante esta mañana en calles de la colonia Obrera dejó como saldo dos mujeres lesionadas, una de ellas con pérdida momentánea del conocimiento, además de daños materiales de consideración en tres vehículos y en infraestructura urbana.

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El accidente ocurrió sobre la calle 53, entre las calles 76 y 78, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Volkswagen Vento color plata, con placas del estado de Tabasco, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando, al distraerse al volante, impactó por alcance a una camioneta Ford color plata con placas del estado de Campeche.

La fuerza del choque provocó que la camioneta Ford saliera proyectada hacia la banqueta, donde terminó estrellándose contra un poste de madera, el cual fue partido en dos debido al fuerte impacto. En la trayectoria también resultó afectada una camioneta Nissan color negro, con placas del Estado de México.

Una de las afectadas perdió momentáneamente el conocimiento. / Israel Lozano

Durante el percance, dos mujeres que transitaban por la zona quedaron atrapadas entre los vehículos involucrados, sufriendo golpes contusos y una fuerte crisis nerviosa. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia al observar que una de las afectadas se encontraba inconsciente.

El impacto derribó un poste de madera en Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a las lesionadas. Tras ser valoradas y estabilizadas, se determinó que ninguna requería traslado a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio bajo observación.

El conductor responsable manifestó a las autoridades que no reside en Ciudad del Carmen y que únicamente se encontraba de visita por algunos días. Sin embargo, debido a la magnitud del accidente, los daños ocasionados y las lesiones generadas, fue retenido para el deslinde correspondiente de responsabilidades.

El Volkswagen Vento terminó con daños severos, siendo considerado prácticamente pérdida total, mientras que las otras unidades también registraron afectaciones de consideración.

Elementos de Tránsito y personal de aseguradoras acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. No obstante, debido a los daños ocasionados a propiedad privada, las lesiones a las peatones y la magnitud del percance, el caso fue turnado ante la Fiscalía para que se determine la responsabilidad legal de los involucrados.

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JGH