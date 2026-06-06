Por estas razones los padres de familia se manifiestan en el Jardín de Niños Adamantina, CD del Carmen

Las manifestaciones realizadas por padres de familia del Jardín de Niños Adamantina Andrade Heredia no obedecen únicamente a problemas de limpieza, mantenimiento del plantel o la inconformidad de un grupo de tutores por la reasignación de maestras para el próximo ciclo escolar, sino a la sospecha de que detrás del conflicto estaría el regidor del Ayuntamiento, Zacarías Dager Rodríguez Ríos, quien a intentado hacer de las suyas al interior del plantel de educación preescolar, no respetando los protocolos y haciendo un asunto político de algo que está siendo atendido.

Cuestionada sobre las más recientes protestas de padres de familia a las puertas del jardín de niños, donde exigieran públicamente la destitución de la directora del plantel al acusar falta de transparencia, deficiencias en el mantenimiento de la escuela y escasa atención a sus demandas, la supervisora de la Zona Escolar 027 de Preescolar, Aurora Ceh Reina, explicó, que el pasado martes fue requerida en la Secretaría de Educación (SEDUC) para que llevara las evidencias que constaran que la directora del plantel presentó oficios y solicitudes formales a Servicios Públicos Municipales para el retiro de residuos generados durante trabajos de remodelación.

Noticia Destacada Campeche cierra mayo con 20 casos activos de gusano barrenador; Candelaria lidera contagios

Noticia Destacada Se aproxima nuevo periodo de lluvias intensas en Yucatán; alertan por nuevo riesgo de inundaciones

Agregó que el el expediente por este asunto, se presentaron los oficios de las gestiones correspondientes desde enero y donde respuesta que se recibió de Servicios Públicos es que el camión recolector estaba descompuesto y que existía una lista de escuelas que estaban solicitando el mismo servicio, por lo que, están en espera de que el apoyo se de.

Ceh Reina afirmó que parte de los desechos acumulados corresponden a materiales resultantes de obras ejecutadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado y que incluso se estableció contacto con los responsables para retirarlos, aunque hasta ahora no se ha concretado esa acción.

Por estas razones los padres de familia se manifiestan en el Jardín de Niños Adamantina, CD del Carmen / Perla Padro Gallegos

La supervisora sostuvo que la inconformidad escaló después de que un grupo de padres se presentara en las oficinas de la Supervisión Escolar que representa y solicitara que sus hijos permanecieran con las mismas docentes durante toda la etapa preescolar, petición que fue rechazada debido a que la rotación de grupos forma parte de la estrategia pedagógica implementada en los jardines de niños.

“Los padres llegaron con la idea de que no se les cambiara de maestra a sus hijos. Se les explicó que las asignaciones corresponden a criterios pedagógicos y que los niños deben tener experiencias con diferentes docentes durante su formación”. Según la entrevistada, tras no obtener una respuesta favorable comenzaron a surgir otros señalamientos relacionados con la limpieza, el manejo de recursos y situaciones internas del plantel.

La supervisora aseguró que la directora sí tiene previsto realizar la rendición de cuentas correspondiente al cierre del ciclo escolar y que incluso ya se le había instruido convocar a la mesa directiva de padres de familia para revisar los gastos y movimientos financieros del jardín de niños.

Cuestionada sobre a que le atribuye la movilización de padres que primeramente inició en publicaciones con fotografías en redes sociales y en la reciente semana con dos protestas a las puertas del plantel, la profesora manifestó su sospecha de que detrás del conflicto podrían existir intereses ajenos al ámbito educativo y que está relacionado con la presencia del regidor Rodríguez Ríos, quien también es presidente de la comisión edilicia de Educación del Ayuntamiento de Carmen.

Por estas razones los padres de familia se manifiestan en el Jardín de Niños Adamantina, CD del Carmen / Perla Prado Gallegos

Esta presunta intromisión fue planteada a las autoridades de la SEDUC, porque pareciera que tiene tintes políticos y estaría el reidor, utilizando a los padres de familia para promover faltas de respeto de los padres hacia la directora, así como generar un clima de encono entre los padres de familia.

Debido a las acusaciones en contra de Ceh Reina de que ella es la que le ha prohibido a la directora, que le de acceso al regidor para implementar acciones de limpieza y obras al interior de la escuela, la supervisora rechazó las versiones que señalan que impide el acceso de determinadas personas a los planteles escolares por motivos partidistas, pues explicó que la restricción de ingreso durante el horario de clases responde a lineamientos oficiales cuyo objetivo es proteger la seguridad de los alumnos.

La supervisora señaló que distinto a la actitud “prepotente” que ha mostrado Rodríguez Ríos en el plantel Adamantina Andrade Heredia, otro regidor de nombre Salvador Gómez Hernández, han llegado a escuelas de la misma zona de educación preescolar, respetando los protocolos establecidos y sin afectar las actividades académicas, se ha canalizado ayuda por su intervención, pues para nadie es un secreto que las escuelas no tienen presupuesto y siempre van a necesitar ayuda del gobierno.

Mientras continúan las inconformidades de algunos padres de familia, la autoridad educativa insistió en que las gestiones para atender las necesidades del plantel siguen en marcha y que la prioridad debe mantenerse en garantizar el adecuado funcionamiento de la escuela y el aprendizaje de los alumnos.