Se aproxima nuevo periodo de lluvias intensas en Yucatán; alertan por nuevo riesgo de inundaciones

Aunque este fin de semana se espera una disminución temporal de las lluvias en la Península de Yucatán, especialistas advierten que las precipitaciones volverán a intensificarse a partir de la próxima semana debido al paso de ondas tropicales y a la posible formación de un Giro Centroamericano, fenómeno que podría incrementar significativamente el riesgo de inundaciones en la región.

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, los habitantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo experimentarán primero un periodo de calor intenso y ambiente extremadamente bochornoso antes de la llegada de un nuevo temporal de lluvias.

Durante este fin de semana las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 grados Celsius en diversos puntos de la región. Sin embargo, el elevado contenido de humedad provocará que la sensación térmica supere los 40 grados, generando condiciones de intenso calor a la población.

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A pesar de la disminución de las precipitaciones, no se descarta la presencia de lluvias aisladas o dispersas derivadas del ingreso de aire marítimo tropical proveniente tanto del Mar Caribe como del Golfo de México.

Días complicados

No obstante, los modelos meteorológicos apuntan a un cambio importante en las condiciones atmosféricas a partir del inicio de la próxima semana.

Entre mañana y el lunes se prevé el paso de una nueva onda tropical sobre la región, la cual favorecerá un incremento gradual en la cobertura e intensidad de las lluvias. Una segunda onda tropical podría ingresar a la Península a más tardar el martes, aumentando las probabilidades de tormentas eléctricas y precipitaciones más abundantes.

La situación podría complicarse a partir de mediados de la próxima semana con la posible formación de un Giro Centroamericano, un amplio sistema de circulación atmosférica que suele favorecer la concentración de humedad y el desarrollo de lluvias persistentes en Centroamérica, la Península de Yucatán y otras zonas del Sureste del país.

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Según el pronóstico, existe la posibilidad de que este fenómeno avance gradualmente hacia el Norte y alcance el Sur de la península. De concretarse este escenario, las precipitaciones podrían incrementarse de manera considerable, alcanzando rangos de intensas a torrenciales en varios sectores de la región.

Las condiciones elevarían de forma importante el riesgo de encharcamientos e inundaciones en áreas urbanas y acumulación de agua en zonas bajas, especialmente en áreas que aún presentan saturación de humedad por las lluvias registradas durante las últimas semanas en la entidad.

La advertencia cobra relevancia luego de las intensas precipitaciones registradas recientemente en varios municipios de la península, donde se reportaron anegamientos, afectaciones viales y acumulaciones de agua que pusieron a prueba la infraestructura urbana.

Por ello, especialistas consideran fundamental dar seguimiento puntual a la evolución de los sistemas mteorológicos previstos para la próxima semana.