Enjambre de abejas ataca a cuatro personas en la colonia La Ermita de Campeche

Un enjambre de abejas atacó a cuatro personas por lo que elementos de protección civil tuvieron que acudir al domicilio de los afectados en la colonia la Ermita para controlar a los insectos además de proporcionar los primeros auxilios a los afectados aunque no hubo reacciones alérgicas que pusieron en riesgo su vida.

Familiares de las personas que fueron atacadas hicieron la llamada de auxilio al departamento de Protección Civil Municipal luego de que cuatro personas que se encontraban en el patio de la calle Cantera de este popular suburbio fueran picadas por las abejas.

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Las personas hacían labores de limpieza en la parte posterior de su vivienda, luego del tiempo soleado que se registró en este fin de semana sin lluvias, para llevar a cabo acciones de descacharrización y de recoja la basura acumulada para tirar estos desperdicios al camión recolector que inicia la ruta de colecta este lunes.

De acuerdo con la versión de los afectados, al mover un tronco seco en el patio de su interior salieron las abejas y comenzaron a atacarlos lo que les causó pánico ante el número de insectos que se dirigieron a ellos.

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Una señora, su hija, así como dos adultos hombres, fueron los que recibieron los piquetes de las abejas al sentirse molestadas, al mover el tronco hueco por las personas que estaban limpiando su patio.

Los gritos y llamadas de auxilio alertó a los vecinos quiénes llamaron al número emergencias de protección civil municipal por lo que una brigada llevó al domicilio para contener a los insectos y darles los primeros auxilios.