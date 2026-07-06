Exhuman el cuerpo de “Tigre”, perrito atacado con arma punzocortante en Felipe Carrillo Puerto

Como parte de las indagatorias que realiza la Fiscalía General del Estado para esclarecer la muerte de una mascota, luego de que un sujeto presuntamente le provocó diversas heridas con arma punzocortante, ayer fue exhumado el cuerpo del animal para la práctica de la necropsia y determinar la causa real del deceso.

La tarde-noche del pasado jueves se registró un hecho que generó indignación entre habitantes de Felipe Carrillo Puerto, luego de que el animal fuera privado de la vida tras ser atacado con un objeto punzante por un individuo que hasta el cierre de esta edición no ha sido identificado.

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El caso generó opiniones encontradas, ya que días antes el mismo can estuvo relacionado con un incidente violento en el que se vio involucrado su propietario, de origen argentino y dedicado al malabarismo, en una intersección de la ciudad, donde presuntamente agredió a un joven tras alegar que su perro había sido atropellado.

La situación también provocó molestia entre la población, así como cuestionamientos sobre la situación migratoria del propietario, quien desde hace varios meses reside en una camioneta adaptada como vivienda móvil, la cual permanecía estacionada cerca del parque de la colonia.

Fue la tarde-noche del jueves pasado cuando ocurrió el hecho violento en el que el animal, llamado “Tigre”, perdió la vida en la intersección de las avenidas Lázaro Cárdenas y Constituyentes, mientras su dueño fue testigo del ataque.

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Tras lo ocurrido, el propietario recuperó el cuerpo y lo enterró en un área verde de la colonia Jesús Martínez Ross. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado atrajo el caso y, como parte de las diligencias, ayer realizó la exhumación del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y se determinará la causa del deceso.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido y ubicar al probable responsable de la muerte del animal, hecho que ha generado indignación entre la población de Felipe Carrillo Puerto.