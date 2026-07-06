Nuevo estímulo fiscal en Yucatán reduce costo del cambio de propietario de vehículos usados, ¿Quiénes podrán obtener el beneficio?

El Gobierno de Yucatán anunció un nuevo estímulo fiscal que permitirá reducir el costo del registro y cambio de propietario de vehículos usados para las personas que lograron obtener una cita ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a más tardar el 30 de junio de 2026, aunque el trámite concluya entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

La medida fue publicada en el Diario Oficial del Estado mediante el Decreto 210/2026 y entrará en vigor este miércoles, justo cuando concluyó oficialmente el programa de reemplacamiento y comenzaron las sanciones para quienes circulen con placas vencidas.

¿En qué consiste el nuevo estímulo fiscal?

El beneficio consiste en aplicar la tasa anterior del Impuesto sobre Enajenación de Vehículos Usados, equivalente al 3% sobre la base gravable, en lugar de la nueva tasa vigente desde el 1 de julio de 2026.

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Con ello, las personas que aseguraron su cita antes de finalizar el plazo oficial podrán pagar un monto menor al realizar el cambio de propietario o registrar un vehículo usado en Yucatán.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El estímulo fiscal será exclusivo para personas físicas y morales que obtuvieron una cita ante la SSP a más tardar el 30 de junio de 2026 y que realicen su trámite entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año. El decreto contempla dos casos:

Vehículos usados que ya están inscritos en el Registro Estatal de Control Vehicular y cuyos propietarios efectuarán el cambio de propietario durante el segundo semestre de 2026.

y cuyos propietarios efectuarán el cambio de propietario durante el segundo semestre de 2026. Vehículos registrados en otra entidad federativa o en el extranjero cuyos dueños obtuvieron su cita antes del 30 de junio para inscribir la unidad en el padrón estatal y posteriormente realizar el cambio de propietario.

Las autoridades precisaron que el requisito indispensable para acceder al estímulo es haber asegurado la cita dentro del periodo oficial del reemplacamiento.

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¿Cómo se calcula el impuesto?

El impuesto sobre enajenación de vehículos usados se determina tomando como referencia el valor más alto entre:

El precio establecido en el contrato de compraventa.

El valor comercial fijado por las tablas oficiales de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Por ejemplo, si un automóvil fue vendido en 100 mil pesos y el valor oficial es de 90 mil pesos, el impuesto se calculará sobre los 100 mil pesos. Con la tasa del 3%, el pago sería de 3 mil pesos.

Se mantiene el descuento del 50%

El Decreto 210/2026 también establece que continuará vigente el descuento adicional del 50% previsto en el Decreto 146/2025 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

En estos casos, el descuento se aplicará sobre el monto resultante después de calcular el impuesto con la tasa preferencial del 3%, lo que representa un ahorro adicional para los contribuyentes beneficiados.