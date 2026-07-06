Obtén impermabilizante hasta con 65% de subsidio en Mérida: conoce los requisitos

Las familias de Mérida que buscan proteger sus viviendas durante la temporada de lluvias ya pueden registrarse para acceder al programa "Aguas con tu techo", mediante el cual el Ayuntamiento otorgará impermeabilizantes con un subsidio de hasta el 65 por ciento.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a habitantes del municipio de Mérida y sus comisarías, con el objetivo de apoyar la economía familiar y contribuir al mantenimiento de las viviendas.

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¿Cuándo es el registro para el programa Aguas con tu techo?

La Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza informó que el registro permanecerá abierto del 9 al 13 de julio, periodo en el que las personas interesadas deberán presentar la documentación correspondiente para solicitar el beneficio.

Para participar en el programa, las y los solicitantes deberán entregar la siguiente documentación:

Credencial para votar (INE) con domicilio en Mérida o alguna de sus comisarías.

CURP.

Comprobante de aportación.

Es importante que los documentos estén completos para facilitar el proceso de registro.

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¿Dónde entregar los documentos?

La recepción de documentos se realiza en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, ubicadas en la calle 65 por 40 y 42 del Centro de Mérida.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.